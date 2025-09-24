Accueil » Google Home sur le Web : enfin le contrôle direct de vos appareils connectés

Depuis des années, la maison connectée promet simplicité et confort. Mais soyons honnêtes : ce n’est pas toujours pratique si l’on doit passer exclusivement par son smartphone ou une enceinte connectée.

Bonne nouvelle, Google apporte enfin une vraie solution avec une nouvelle fonctionnalité dans Google Home sur navigateur.

Google Home Web App: un vrai tableau de bord

Lancée en 2022, l’application Google Home sur le Web servait surtout à consulter l’historique des caméras et à utiliser l’éditeur de scripts. Désormais, un nouvel onglet « Appareils » fait son apparition, permettant de contrôler vos objets connectés directement depuis votre ordinateur.

Sur cet onglet, tous vos appareils apparaissent dans une grille défilante, organisée par pièces grâce à une barre latérale.

Lampes : un clic pour allumer/éteindre, un glisser de souris pour ajuster la luminosité (le sélecteur de couleur viendra plus tard).

Thermostats compatibles : boutons + et — pour régler la température et basculer entre chauffage et climatisation.

Autres appareils : certains équipements, comme les enceintes connectées, écrans Nest Hub ou Chromecast, apparaissent mais ne sont pas encore contrôlables. Un message indique alors : « Contrôles pour cet appareil non encore pris en charge. »

Pourquoi c’est utile ?

Bien sûr, sortir son téléphone pour allumer une lampe reste simple. Mais si vous êtes déjà en train de naviguer sur votre ordinateur, il est encore plus pratique d’aller directement sur home.google.com et de tout gérer depuis votre navigateur.

C’est une petite évolution, mais elle rapproche Google Home d’une plateforme centralisée et accessible partout, ce que beaucoup d’utilisateurs attendaient depuis longtemps.

Une évolution encore en cours

Pour l’instant, tous les appareils ne sont pas encore compatibles. Mais, Google a confirmé que la liste s’élargira progressivement. On peut donc s’attendre à voir arriver bientôt le contrôle des enceintes, écrans connectés et autres objets intelligents.

Avec cette mise à jour, Google rend enfin la maison connectée plus fluide et universelle, sans dépendre uniquement du smartphone.

Avec l’arrivée du contrôle des appareils dans Google Home Web App, la domotique devient plus pratique pour tous ceux qui passent du temps sur leur ordinateur. Même si la fonctionnalité est encore limitée, c’est un pas important vers un écosystème plus complet et accessible.

Et vous, utilisez-vous souvent Google Home sur ordinateur ou préférez-vous uniquement l’application mobile ?