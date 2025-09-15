iOS 26 : comment installer la mise à jour sur votre iPhone (et quoi faire en cas de problème)

Apple déploie progressivement iOS 26 sur tous les iPhone compatibles. Cette mise à jour majeure apporte le nouveau design Liquid Glass, un mode Économie d’énergie adaptatif, une app Photos repensée et plusieurs fonctions boostées par Apple Intelligence.
Voici un guide pas à pas pour télécharger et installer iOS 26 sur votre iPhone, ainsi que des solutions si l’installation bloque.
Pré-requis avant d’installer iOS 26
- Un iPhone compatible (voir liste ci-dessous).
- Une connexion Wi-Fi stable.
- Environ 10 Go de stockage libre sur votre appareil.
- Batterie suffisante ou iPhone branché sur secteur.
iPhone compatibles avec iOS 26
- iPhone SE (2ᵉ et 3ᵉ génération)
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max
Étapes rapides pour installer iOS 26
- Ouvrez Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
- Sélectionnez Mettre à niveau vers iOS 26.
- Touchez Télécharger et installer, puis entrez votre code.
- Acceptez les conditions générales.
- Attendez la fin de l’installation et le redémarrage automatique.
Dépannage : que faire si l’installation bloque ?
La mise à jour ne démarre pas
- Vérifiez l’espace libre (au moins 10 Go).
- Assurez-vous d’être en Wi-Fi (et non en 4G/5G).
- Redémarrez votre iPhone puis relancez la mise à jour.
Bloqué sur “Préparation de la mise à jour”
- Attendez jusqu’à 1 heure : la phase de préparation peut être longue.
- Si rien ne bouge après ce délai :
- Allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone.
- Supprimez le fichier iOS 26.
- Relancez le téléchargement.
Avec Liquid Glass, le mode adaptatif d’énergie et des fonctions IA comme Call Screening ou Hold Assist, iOS 26 est l’une des plus grosses mises à jour depuis iOS 7. Si vous avez un iPhone compatible, prenez le temps de l’installer dès que possible pour profiter de toutes ces nouveautés.