iOS 26 : comment installer la mise à jour sur votre iPhone (et quoi faire en cas de problème)

Apple déploie progressivement iOS 26 sur tous les iPhone compatibles. Cette mise à jour majeure apporte le nouveau design Liquid Glass, un mode Économie d’énergie adaptatif, une app Photos repensée et plusieurs fonctions boostées par Apple Intelligence.

Voici un guide pas à pas pour télécharger et installer iOS 26 sur votre iPhone, ainsi que des solutions si l’installation bloque.

Pré-requis avant d’installer iOS 26

Un iPhone compatible (voir liste ci-dessous).

Une connexion Wi-Fi stable.

Environ 10 Go de stockage libre sur votre appareil.

Batterie suffisante ou iPhone branché sur secteur.

iPhone compatibles avec iOS 26

iPhone SE (2ᵉ et 3ᵉ génération)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

Étapes rapides pour installer iOS 26

Ouvrez Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez Mettre à niveau vers iOS 26. Touchez Télécharger et installer, puis entrez votre code. Acceptez les conditions générales. Attendez la fin de l’installation et le redémarrage automatique.

Dépannage : que faire si l’installation bloque ?

La mise à jour ne démarre pas

Vérifiez l’espace libre (au moins 10 Go).

Assurez-vous d’être en Wi-Fi (et non en 4G/5G).

Redémarrez votre iPhone puis relancez la mise à jour.

Bloqué sur “Préparation de la mise à jour”

Attendez jusqu’à 1 heure : la phase de préparation peut être longue.

Si rien ne bouge après ce délai : Allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone. Supprimez le fichier iOS 26. Relancez le téléchargement.



Avec Liquid Glass, le mode adaptatif d’énergie et des fonctions IA comme Call Screening ou Hold Assist, iOS 26 est l’une des plus grosses mises à jour depuis iOS 7. Si vous avez un iPhone compatible, prenez le temps de l’installer dès que possible pour profiter de toutes ces nouveautés.