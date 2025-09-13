Accueil » Google déploie le mode écran partagé Gemini sur les Pixel et smartphones Android

Google déploie le mode écran partagé Gemini sur les Pixel et smartphones Android

L’an dernier, Google Gemini avait inauguré une interface en écran partagé pour les grands formats — pliables comme les Galaxy Z Fold et Pixel Fold, ou tablettes comme la Galaxy Tab et le Pixel Tablet.

Désormais, cette fonctionnalité multitâche de Gemini arrive aussi sur les smartphones classiques.

Comment activer le mode d’écran partagé Gemini ?

Sur un Pixel 8 ou Pixel 8 Pro équipé de la version bêta 16.35.63.sa.arm64 de l’application Google, il suffit d’ouvrir une app puis de faire glisser la barre Gemini vers le haut. L’écran se coupe alors en deux : en haut, Gemini, et en bas, l’application en cours (ou inversement selon l’orientation).

Sur un appareil pliable, on peut même déplacer la barre sur la gauche ou la droite pour un affichage côte à côte.

Si la fonction n’est pas encore disponible sur votre téléphone, le geste affichera simplement Gemini en plein écran.

Multitâche simplifié

Jusqu’ici, l’écran partagé Android nécessitait de passer par le carrousel des applis récentes : sélectionner une app, cliquer sur son icône, puis choisir Écran partagé avant d’en ouvrir une autre. Pratique, mais un peu laborieux.

Avec Gemini, tout devient plus fluide : en une seule action, vous associez l’assistant et l’app de votre choix. Résultat, il devient bien plus facile de :

suivre un colis tout en consultant ses mails,

traduire un texte affiché dans Chrome,

ou même préparer une note de réunion sans quitter Google Meet.

Une fonctionnalité encore limitée

Pour le moment, seuls les Pixel 8 et modèles ultérieurs semblent profiter de ce nouvel affichage multitâche. Des utilisateurs rapportent que la fonction est absente sur le Pixel 10 Pro XL, ainsi que sur les Pixel 6 et 7, même sous Android bêta.

Cependant, Google a pour habitude d’étendre progressivement ce type de nouveautés, et il est probable que le split-screen Gemini finira par toucher d’autres smartphones, y compris les Galaxy récents.

L’écran partagé n’est pas nouveau sur Android : il a été introduit en 2016 avec Android 7.0 Nougat. Mais avec Gemini, Google lui redonne une nouvelle pertinence.

Même si vous n’êtes pas un grand adepte du multitâche, cette méthode simplifiée pourrait bien vous donner envie d’exploiter davantage l’écran partagé.