Google Entourer pour chercher : la traduction devient continue avec « Faire défiler et traduire »

Google vient d’annoncer une évolution majeure pour Entourer pour chercher sur Android. L’outil de recherche visuelle et contextuelle intègre désormais la fonction « Faire défiler et traduire », qui permet de traduire un contenu de manière continue, même lorsque l’on fait défiler une page ou que l’on change d’application.

Jusqu’à présent, traduire du contenu long avec Entourer pour chercher pouvait vite devenir laborieux. À chaque défilement, il fallait relancer manuellement la fonction.

Avec cette mise à jour, il suffit de maintenir le bouton de navigation, de lancer la traduction et d’activer « Faire défiler et traduire » : le texte à l’écran sera traduit automatiquement, même si vous scrollez, changez d’écran ou ouvrez une autre app.

Google explique que la traduction est l’un des usages les plus populaires de Entourer pour chercher, notamment sur les réseaux sociaux ou pour la lecture de contenus étrangers, comme les mangas.

L’intérêt est évident : plus besoin d’interrompre la lecture pour relancer une traduction, l’affichage est fluide et le texte traduit conserve même sa couleur et son emplacement d’origine, offrant une expérience quasi native.

Un déploiement progressif dans Entourer pour chercher

La nouvelle fonction arrive d’abord cette semaine sur une sélection de smartphones Samsung Galaxy, avant d’être étendue aux autres modèles Android dans les mois à venir.

Comme pour les précédentes mises à jour de Entourer pour chercher, Google mise sur un déploiement en partenariat avec Samsung afin de tester et affiner l’expérience avant une généralisation.

Avec « Faire défiler et traduire », Google simplifie l’un des usages phares de Entourer pour chercher et rend la traduction instantanée beaucoup plus pratique au quotidien. Que ce soit pour naviguer sur Instagram, lire un article étranger ou explorer des contenus en temps réel, cette évolution rapproche un peu plus Entourer pour chercher de l’assistant universel que Google veut en faire.