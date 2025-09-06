Accueil » Google Pixel 10 : plus réparable que jamais grâce à son nouveau système de batterie

Le Pixel 10 de Google n’est pas seulement un concentré de puissance avec sa puce Tensor G5 gravée par TSMC et son lot de nouveautés logicielles. Selon un démontage détaillé réalisé par iFixit, le smartphone franchit aussi un pas important en matière de réparabilité.

La principale innovation se trouve du côté de l’alimentation. Google a mis en place un mécanisme baptisé « pull jacket », une languette verte qui traverse directement l’adhésif de la batterie.

Contrairement aux languettes classiques qui se déchiraient facilement et nécessitaient parfois l’usage d’alcool isopropylique pour libérer la batterie, cette nouvelle solution permet de la retirer rapidement, sans risque et surtout sans avoir à démonter l’écran au préalable.

Un changement de taille, car le remplacement de batterie reste la réparation la plus courante sur un smartphone.

Pixel 10 : Des choix pensés pour la réparabilité

Google semble avoir revu l’ensemble de la conception interne avec la réparabilité en tête. iFixit a notamment remarqué que le Pixel 10 utilise désormais moins de types de vis, ce qui limite le recours à une boîte à outils complète pour démonter l’appareil.

Le nouveau système Pixelsnap magnétique, conçu pour la recharge sans fil Qi2, s’ajoute également à la liste des améliorations matérielles. Et bien sûr, la puce Tensor G5, véritable cœur de la machine, marque un bond en puissance, même si elle reste inamovible.

Tout n’est pas parfait pour autant. Les modules photo et le port USB-C ne sont pas modulaires, ce qui complique toute tentative de réparation dans ces zones précises.

Un score iFixit en hausse

Malgré cela, iFixit a attribué au Pixel 10 une note provisoire de 6/10 en réparabilité, un progrès notable par rapport aux précédentes générations.

Google accompagne ce mouvement avec une nouvelle politique plus transparente, en publiant des manuels de réparation officiels pour la gamme Pixel 10. Cela pourrait réduire les coûts d’entretien et prolonger la durée de vie des appareils.

Un signal pour plus de durabilité

En rendant ses smartphones plus faciles à réparer, Google envoie un signal clair : l’innovation ne passe pas uniquement par la performance ou l’intelligence artificielle, mais aussi par une approche plus responsable qui favorise la longévité des produits. À travers le Pixel 10, l’entreprise se positionne ainsi comme un acteur qui cherche à concilier puissance, modernité et durabilité dans un secteur encore largement marqué par l’obsolescence rapide.