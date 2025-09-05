Accueil » TCL Nxtpaper 11 Gen 2 : une tablette abordable pensée pour le confort visuel et la productivité

TCL Nxtpaper 11 Gen 2 : une tablette abordable pensée pour le confort visuel et la productivité

TCL Nxtpaper 11 Gen 2 : une tablette abordable pensée pour le confort visuel et la productivité

TCL enrichit sa gamme Nxtpaper avec le lancement de la Nxtpaper 11 Gen 2, une tablette Android qui vise les étudiants, les lecteurs assidus et tous ceux qui cherchent un appareil léger et polyvalent.

La grande force de ce modèle réside dans son écran Nxtpaper 4.0 de 11 pouces en FHD+, conçu pour réduire la fatigue oculaire.

Il filtre 61 % de lumière bleue en plus qu’un LCD classique, limite les reflets et propose trois modes : Ink Paper, Color Paper et Standard. De quoi jongler entre lecture, multimédia et productivité avec un confort accru. La luminosité atteint 500 nits, mais la dalle reste limitée à 60 Hz.

Sous le capot, on retrouve un MediaTek MT8786 épaulé par jusqu’à 8 Go de RAM (extensibles virtuellement) et 128 Go de stockage, avec possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 1 To. La tablette tourne sous Android 15, enrichi de plusieurs outils IA pratiques :

Mémo vocal intelligent pour transformer vos notes vocales en texte ou schémas,

Aide à la rédaction pour aider à rédiger mails et essais,

Sous-titres en temps réel pour les vidéos,

Traducteur intelligent pour traduire texte, image et voix.

Entourer pour chercher de Google est également de la partie pour effectuer des recherches rapides.

TCL Nxtpaper 11 Gen 2 : Caméras et autonomie

Côté photo et visioconférence, la Nxtpaper 11 Gen 2 propose un capteur 8 mégapixels avec autofocus et flash à l’arrière, et une caméra 5 mégapixels en façade, tous deux capables de filmer en 1080p.

L’autonomie est un autre point fort : la batterie de 8 000 mAh tiendrait jusqu’à 19,9 h de lecture vidéo et près de 59 jours en veille. La recharge rapide 18 W en USB-C est de la partie, avec fonction de recharge inversée pour dépanner vos autres appareils.

Design et fonctionnalités pratiques

Avec ses 7,3 mm d’épaisseur et ses 500 g, la tablette reste fine et transportable. Elle bénéficie d’un châssis métallique certifié IP54 (résistante aux éclaboussures et à la poussière). S’ajoutent des haut-parleurs stéréo et la compatibilité avec le T-Pen pour l’écriture ou le dessin avec une sensation papier.

En revanche, il faudra se passer de prise casque 3,5 mm, TCL misant uniquement sur le Bluetooth 5.0 et l’USB-C.

Prix et disponibilité

La TCL Nxtpaper 11 Gen 2 est vendue au prix de 269,99 dollars en version 6 Go RAM + 64 Go, et 299,99 dollars en version 8 Go RAM + 128 Go. À l’heure où j’écris ces lignes, aucune information sur la disponibilité en France.

Avec son écran unique pensé pour le confort visuel, une autonomie longue durée et un prix contenu, la TCL Nxtpaper 11 Gen 2 se positionne comme une alternative sérieuse aux tablettes classiques pour les étudiants, les navetteurs et les lecteurs.