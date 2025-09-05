Lenovo Magic Bay HUD : un affichage tête haute modulaire pour les ThinkBook

En mars dernier, Lenovo dévoilait au MWC 2025 son drôle de petit module Tiko, un accessoire pensé pour accompagner le ThinkBook 16p Gen 6 et illustrer le potentiel de la gamme Magic Bay. À l’IFA 2025, ce concept change de nom et devient le Lenovo Magic Bay HUD, avec une promesse plus claire : offrir un affichage tête haute pour mieux gérer ses tâches sans encombrer l’écran principal.

À l’origine, Tiko se présentait comme un « compagnon émotionnel » doté d’animations façon émojis et d’interactions gestuelles. Une approche ludique qui pouvait paraître un peu gadget. Lenovo a visiblement entendu les critiques : le Magic Bay HUD se veut désormais plus sérieux et productif.

Ce petit écran additionnel, qui se fixe magnétiquement à l’ordinateur via connecteurs POGO, devient un assistant visuel permanent. Il peut afficher des notifications, des transcriptions, des rappels ou encore des notes, le tout sans interrompre ce qui se passe sur l’écran principal.

Magic Bay HUD: Un module pensé pour l’IA et le multitâche

Le Magic Bay HUD est conçu pour s’intégrer directement avec Lenovo AI Now, la nouvelle plateforme d’assistance intelligente de la marque. L’idée est de créer un flux de travail plus concentré et plus fluide en déportant certaines infos hors de l’écran.

En pratique, on peut imaginer ce module servir pour suivre une retranscription en direct lors d’un appel vidéo, garder un œil sur ses notifications ou rappels, et afficher des widgets de productivité (calendrier, météo, suivi d’objectifs).

Compact et discret, le Magic Bay HUDreprend la philosophie de la gamme Magic Bay, qui vise à enrichir les ThinkBook via des accessoires modulaires : webcam déportée, modules de communication, ou encore HUD. Certains espèrent d’ailleurs que Lenovo ira plus loin en proposant une caméra mobile comme l’a fait Honor avec son MagicBook Art 14.

Disponibilité

Le Magic Bay HUD sera disponible dans certains marchés dès septembre, Lenovo n’ayant pas encore précisé lesquels. La Chine est quasi assurée d’être dans la liste, mais l’Europe et l’Amérique du Nord restent incertaines. Il arrivera au prix de 60 euros.

En rebaptisant son Tiko en Magic Bay HUD, Lenovo recentre son concept sur la productivité plutôt que sur la fantaisie. Ce petit module pourrait séduire les utilisateurs adeptes du multitâche et des environnements de travail allégés, mais reste à voir si l’usage justifie l’investissement.