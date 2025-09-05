Accueil » Huawei Mate TV et Mate TV Pro : les téléviseurs de la gamme Mate misent sur puissance et gaming

Huawei Mate TV et Mate TV Pro : les téléviseurs de la gamme Mate misent sur puissance et gaming

Huawei Mate TV et Mate TV Pro : les premiers téléviseurs de la gamme Mate misent sur puissance et gaming

Après avoir marqué les esprits avec ses pliables Mate XTs et sa tablette compacte MatePad Mini, Huawei élargit encore l’écosystème Mate avec une première mondiale : les Mate TV et Mate TV Pro.

Deux téléviseurs premium qui héritent directement de la philosophie haut de gamme de la gamme mobile.

Huawei Mate TV et Mate TV Pro : Des performances de smartphone haut de gamme dans un téléviseur

Huawei présente la Mate TV comme le premier téléviseur du marché propulsé par un processeur double cœur de niveau flagship mobile. Résultat : un gain de performances CPU annoncé à +490 % par rapport aux anciens modèles Smart Screen.

L’image est confiée au processeur Honghu Vivid, capable de traiter les flux 4K en temps réel pour plus de détails, de contraste et de précision.

Côté mémoire, le Mate TV Pro impressionne avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le modèle standard embarque 8 Go de RAM et 128 Go. Autre détail rare dans l’univers TV : Huawei abandonne le vieillissant stockage eMMC au profit du UFS, réduisant drastiquement les temps de démarrage d’apps (annoncés à 2 secondes).

Pensée aussi pour le gaming

Huawei pousse son téléviseur sur le terrain du jeu vidéo. Grâce à son GPU puissant, des optimisations HarmonyOS et un système de refroidissement avancé, la Mate TV promet de faire tourner des jeux AAA avec fluidité et stabilité.

Côté contrôle, la marque a conçu de nouveaux accessoires Lingxi :

Lingxi floating touch : un pavé tactile avec boutons latéraux, pensé comme une manette de jeu, offrant latence de 8 ms et retour haptique.

Lingxi stylus : un stylet pour dessiner, annoter, ou transformer l’écran en toile numérique familiale.

La partie audio diffère entre les deux versions :

Mate TV : 6 haut-parleurs (2 full-range, 2 tweeters, 2 woofers) en configuration 2.2 canaux avec effets Huawei Histen.

Mate TV Pro : 9 haut-parleurs (5 full-range, 2 tweeters, 2 woofers) en configuration 3.2.2 canaux, enrichie par la techno Huawei Sound et deux canaux « sky » pour des effets verticaux.

Écran MiniLED 4K ultra-lumineux

Les deux gammes partagent une dalle LCD VA avec rétroéclairage MiniLED, capable d’atteindre 4200 nits de luminosité (selon modèles).

Résolution 4K, format 16:9, contraste 7000:1

Rafraîchissement 144 Hz, idéal pour les films et les jeux rapides

Prix et disponibilité en Chine

Huawei Mate TV : 65 pouces – ¥8 999 (~1 160 €) 75 pouces – ¥11 999 (~1 550 €) 85 pouces – ¥15 999 (~2 070 €) 98 pouces – ¥24 999 (~3 240 €)

Huawei Mate TV Pro : 75 pouces – ¥14 999 (~1 940 €) 85 pouces – ¥21 999 (~2 850 €) 98 pouces – ¥30 009 (~3 900 €)



Précommandes dès le 4 septembre 2025, sortie officielle le 26 septembre (en Chine dans un premier temps).

Avec ses processeurs de niveau smartphone, son stockage UFS inédit, son orientation gaming et ses options créatives via stylet, la Huawei Mate TV marque une rupture dans le monde des téléviseurs. Plus qu’un écran, Huawei l’imagine comme une plateforme multimédia et ludique au cœur de la maison connectée.