iPhone 17 Pro : nouveau refroidissement, plus grosse batterie et écran 120 Hz

L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max s’annoncent comme une véritable évolution par rapport à la génération précédente. Un rapport d’un insider réputé confirme qu’Apple va enfin s’attaquer à l’un des plus gros défauts des iPhone récents : la surchauffe.

iPhone 17 Pro : Un nouveau système de refroidissement pour dire adieu à la surchauffe

Si tu as déjà vu apparaître l’alerte de température élevée sur ton iPhone, tu sais à quel point c’est frustrant. Les iPhone 15 Pro en particulier étaient régulièrement critiqués pour leur tendance à chauffer jusqu’à se bloquer, ne permettant plus que les appels d’urgence. Apple veut mettre fin à ce problème avec les iPhone 17 Pro, grâce à un système de refroidissement revu.

Résultat attendu : une utilisation plus fluide même lors des tâches les plus lourdes. La batterie devrait être exploitée plus efficacement, l’écran pourra conserver une forte luminosité en extérieur plus longtemps, les jeux tourneront de manière plus stable, et l’enregistrement vidéo en 4K à 60 fps restera performant même en été.

Des écrans ProMotion pour toute la gamme

Autre bonne nouvelle : toute la série iPhone 17 adopte enfin les écrans 120 Hz LTPO ProMotion. Apple met ainsi fin aux écrans 60 Hz, une critique récurrente de ses modèles standard.

Un iPhone un peu plus épais… mais avec une meilleure autonomie

Contrairement à Samsung, qui privilégie la finesse avec sa future gamme Galaxy S26, Apple aurait choisi de rendre l’iPhone 17 Pro légèrement plus épais que son prédécesseur. Ce choix s’explique par l’intégration d’une plus grosse batterie, couplée aux optimisations d’iOS 26. Résultat : une autonomie plus longue et une gestion thermique améliorée.

Les rumeurs annonçaient initialement 12 Go de RAM pour tous les modèles d’iPhone 17, mais des contraintes d’approvisionnement pourraient limiter cette mise à jour aux versions Pro uniquement. Quoi qu’il en soit, l’iPhone 17 Pro promet un bond significatif en termes de puissance et de fluidité.

L’iPhone 17 Pro, un vrai tournant

Avec ce nouveau système de refroidissement, un écran 120 Hz enfin généralisé, une plus grosse batterie et plus de RAM, l’iPhone 17 Pro corrige des faiblesses majeures de ses prédécesseurs. C’est clairement l’un des modèles les plus attendus de ces dernières années, et il pourrait bien convaincre même ceux qui avaient été refroidis (sans jeu de mots) par les iPhone 15 et 16.