Acer Chromebox Mini CXM2 : un mini PC silencieux sous ChromeOS avec support triple écran

Acer enrichit sa gamme de mini-ordinateurs avec le Chromebox Mini CXM2, un petit PC pensé pour les utilisateurs de ChromeOS.

Compact, sans ventilateur et capable de gérer jusqu’à trois écrans, ce modèle se veut une solution simple et abordable pour le travail, l’éducation ou les espaces collaboratifs.

Acer Chromebox Mini CXM2 : Un format mini, conçu pour la discrétion

Le Chromebox Mini CXM2 affiche des dimensions réduites de 161 × 120 × 34 mm, ce qui en fait un boîtier à peine plus grand qu’un livre de poche. Sa conception sans ventilateur lui assure un fonctionnement totalement silencieux, idéal pour les bureaux ou les salles de classe. De plus, il est compatible avec une fixation VESA, permettant de le fixer derrière un moniteur ou sur un mur pour gagner encore plus de place.

Sous le capot, Acer propose plusieurs configurations basées sur la gamme Intel Twin Lake, avec des options allant du N150 et N250 jusqu’au Core 3 N350. Ces processeurs privilégient l’efficacité énergétique et la simplicité, parfaitement adaptées à ChromeOS, qui est livré préinstallé.

Le système peut embarquer jusqu’à 128 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go de stockage eMMC. À noter : ces composants sont soudés à la carte mère et ne sont pas évolutifs.

Connectique complète et support du triple écran

Malgré sa petite taille, le Chromebox Mini CXM2 ne fait pas de compromis sur la connectivité. Il dispose de :

1 port USB-C 3,2 Gen 2 (10 Gbps)

5 ports USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

2 sorties HDMI 2.1

1 port Ethernet Gigabit

1 prise jack 3,5 mm

1 connecteur d’alimentation DC

Grâce à ses ports HDMI et USB-C, il peut piloter jusqu’à trois écrans simultanément, un vrai plus pour le multitâche et la productivité.

Le mini PC est équipé d’un module M.2 dédié à la connectivité, avec support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. De quoi assurer des débits rapides et une meilleure stabilité, que ce soit pour la navigation, la visioconférence ou l’utilisation de périphériques sans fil.

Prix et disponibilité

Le Chromebox Mini CXM2 est lancé en Europe dès ce mois-ci à partir de 299 €.

Avec le Chromebox Mini CXM2, Acer vise les utilisateurs à la recherche d’un mini PC silencieux, compact et abordable, capable de gérer plusieurs écrans et de rester fiable au quotidien. S’il ne s’adresse pas aux passionnés de performances Windows ou Linux, il constitue une alternative séduisante pour les environnements centrés sur ChromeOS et le cloud.