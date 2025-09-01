Huawei MatePad Mini : la tablette compacte de 8,8 pouces arrive le 4 septembre

Alors que le marché des tablettes compactes est en pleine renaissance, Huawei s’apprête à dévoiler une nouvelle référence dans ce segment : la MatePad Mini.

Prévue pour une présentation lors de l’événement du 4 septembre — aux côtés du smartphone pliable Mate XTs — cette tablette de petite taille s’annonce particulièrement prometteuse.

Et grâce aux fuites du leaker chinois Panda is very bald sur Weibo, on en sait déjà beaucoup.

Un format mini, mais des specs ambitieuses

La Huawei MatePad Mini proposera un écran de 8,8 pouces, au format 16:10, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran intégrerait également une découpe en poinçon pour la caméra frontale, ainsi que des bordures ultra fines, favorisant une expérience immersive malgré sa taille réduite.

Côté performance, la MatePad Mini serait propulsée par le Kirin 9020, le même SoC que dans la série Huawei Pura 80. Ce processeur maison repose sur une configuration équilibrée : un cœur principal à 2,5 GHz, des cœurs performants à 2,15 GHz et des cœurs efficients à 1,6 GHz.

Pour l’endurance, Huawei aurait intégré une batterie de 6 500 mAh, compatible avec la charge rapide 66W. Une capacité impressionnante pour une tablette aussi fine.

Un détail important confirmé par le teaser : la présence d’un slot SIM, offrant une connectivité mobile haut débit. À cela s’ajoute la technologie NearLink (XingLian), qui permet des connexions rapides et stables avec des périphériques comme les écouteurs, claviers ou montres connectées.

Design fin, léger et élégant

Le teaser officiel publié par Huawei met en avant un format ultra-léger et fin : seulement 5 mm d’épaisseur et environ 260 grammes. La tablette arbore une double caméra arrière intégrée dans un module circulaire, reprenant la signature esthétique de la gamme MatePad Pro.

Les bordures sont réduites au minimum, ce qui assure une expérience immersive grâce à un rapport écran-corps élevé. Pensée pour être transportée partout, la MatePad Mini reprend le slogan « Petite tablette, grand téléphone, léger et portable, comme promis », mettant en avant sa polyvalence.

La MatePad Mini sera proposée dans plusieurs coloris sobres et élégants : Snow White, Obsidian Black et Spruce Green. Avec ces finitions, Huawei semble vouloir séduire à la fois les étudiants, les professionnels et les créatifs à la recherche d’un outil compact mais premium.

En parallèle du modèle standard, Huawei prévoirait une édition spéciale dotée d’un écran anti-reflet. Baptisée « Soft Light », cette variante serait pensée pour améliorer le confort de lecture en conditions lumineuses, à l’image de certaines liseuses électroniques, tout en conservant les avantages d’un écran LCD ou OLED.

Côté logiciel, la tablette fonctionnera sous HarmonyOS 5. Elle sera compatible avec le stylet Huawei M-Pencil, et prendra en charge des applications comme Huawei Notes ou Born to Draw, destinées à l’écriture manuscrite et au dessin.

Un lancement prévu le 4 septembre

Toutes ces informations seront confirmées (ou infirmées) lors de l’annonce officielle, prévue pour le 4 septembre 2025. Huawei profitera de cet événement pour également lever le voile sur son Mate XTs, son nouveau smartphone à triple pliage, très attendu.

Avec un format réduit, une fiche technique solide et une version orientée confort visuel, la Huawei MatePad Mini pourrait séduire aussi bien les étudiants, les lecteurs nomades que les professionnels à la recherche d’un appareil léger mais performant. Si le tarif reste compétitif, Huawei pourrait bien signer un joli retour sur le segment des tablettes compactes Android.