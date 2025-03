Accueil » Microsoft incite à la sauvegarde sur OneDrive via des notifications dans Word, Excel et PowerPoint

Microsoft prévoit d’afficher des notifications dans les applications Word, Excel et PowerPoint afin d’encourager les utilisateurs à sauvegarder automatiquement leurs fichiers sur OneDrive. Cette nouvelle mesure vise à améliorer la sécurité des données et à éviter toute perte de fichiers.

À partir de mi-mars 2025, Microsoft commencera à afficher ces prompts incitant les utilisateurs à activer la fonction KFM (Known Folder Move). Cette option permet de synchroniser et sauvegarder les dossiers locaux importants, comme le bureau et les documents, directement sur OneDrive.

La phase de prévisualisation durera jusqu’à début avril 2025, et la fonctionnalité sera disponible pour tous en mai 2025. Microsoft met en avant plusieurs avantages pour ceux qui choisiront d’activer KFM :

Sauvegarde automatique pour éviter toute perte de fichiers

Accès facilité depuis n’importe quel appareil

Compatibilité avec Copilot pour une meilleure intégration de l’IA

Collaboration simplifiée

Sécurité et conformité renforcées

Historique des versions pour restaurer d’anciennes modifications

Une activation automatique… mais pas forcée

Seuls les utilisateurs éligibles verront cette notification. Aucune action immédiate ne sera requise de leur part, et l’activation sera automatique. Cependant, si un administrateur IT bloque KFM, le message ne sera pas affiché.

Contrairement à l’année dernière, où Microsoft avait forcé la sauvegarde des fichiers sur OneDrive sans l’accord des utilisateurs, cette fois, l’activation reste optionnelle. Chaque entreprise pourra donc décider si cette intégration convient ou non à ses besoins.

Si vous souhaitez garder le contrôle sur vos fichiers, mieux vaut vérifier les paramètres de OneDrive et vous assurer que vous maîtrisez bien les options de synchronisation et de sauvegarde.