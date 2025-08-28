Accueil » Plaud Note Pro : l’assistant IA de poche qui transforme vos réunions en actions concrètes

Plaud Note Pro : l’assistant IA de poche qui transforme vos réunions en actions concrètes

La startup Plaud.ai, déjà remarquée pour son mini-enregistreur intelligent Plaud Note, revient sur le devant de la scène avec une version améliorée : Plaud Note Pro.

Ce petit appareil au format carte de crédit, pensé pour les pros et les créatifs, promet d’en finir avec les comptes rendus interminables et les tâches oubliées grâce à l’intelligence artificielle.

Une IA qui prend des notes à votre place (et mieux)

Le Plaud Note Pro repose sur le nouveau moteur Plaud Intelligence Core et l’application Plaud 3.0. Objectif : capturer, transcrire et résumer vos conversations — qu’il s’agisse de réunions, de brainstormings ou de sessions de recherche — de manière totalement autonome.

L’IA apprend vos moments clés, identifie les idées importantes et crée du contexte au fil du temps. Résultat : des résumés intelligents, des tâches automatiquement assignées, des suivis générés sans intervention manuelle, et une vraie assistant.e virtuel.le dans la poche.

Nouveau design, plus de micros, et interface InstantView

En plus de l’IA, le Note Pro bénéficie d’un nouveau design visuel, avec une interface InstantView conçue pour simplifier l’enregistrement, le marquage des temps forts et l’export des résumés. Il suffit d’un appui pour tout déclencher.

Côté matériel, l’appareil embarque :

4 micros directionnels capables de capter des voix jusqu’à 5 mètres,

Un petit écran de 1 pouce affichant l’autonomie, le statut d’enregistrement, et le mode actif,

Un mode « Endurance » prolongeant l’autonomie de 30 à 50 heures en limitant la portée d’enregistrement,

Un bouton physique « press-to-highlight » pour marquer les moments clés à transcrire avec plus de précision.

Il se connecte via MagSafe, prend en charge l’export instantané, et reste compatible avec Apple Find My, pratique en cas de perte.

Intégration des meilleurs LLM : GPT, Claude, Gemini

Plaud Note Pro s’appuie sur les Large Language Model les plus avancés du moment : OpenAI GPT, Claude d’Anthropic, et Google Gemini. Grâce à ces modèles, il génère des résumés personnalisés des passages marqués, accessibles via l’app mobile.

À noter : même les utilisateurs du Plaud Note « classique » peuvent marquer des moments importants depuis l’application ou via un widget iOS.

Une nouvelle app plus puissante

En parallèle, l’application Plaud 3.0 (iOS et Android) recevra en octobre une grosse mise à jour avec :

La possibilité d’importer du texte et des images pour enrichir les sessions,

Une nouvelle fonction « Ask Plaud », permettant de poser des questions à l’IA sur les contenus enregistrés,

Une interface repensée, plus rapide, plus fluide, plus intuitive.

Prix, dispo et abonnement

Le Plaud Note Pro est proposé en précommande à 189 euros sur le site officiel, avec livraison prévue en octobre 2025. En s’inscrivant à la liste d’attente, on reçoit :

600 minutes gratuites de transcription,

Une coque magnétique incluse.

Par défaut, l’appareil inclut 300 minutes de transcription par mois. Deux abonnements sont proposés :