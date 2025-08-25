Accueil » ROG Xbox Ally et Ally X : lancement confirmé au 16 octobre, mais les précommandes US restent floues

ROG Xbox Ally et Ally X : lancement confirmé au 16 octobre, mais les précommandes US restent floues

ROG Xbox Ally et Ally X : lancement confirmé au 16 octobre, mais les précommandes US restent floues

À la gamescom 2025, Microsoft et Asus ont enfin levé le voile sur la date de sortie officielle des consoles ROG Xbox Ally et ROG Ally X : elles arriveront en Europe le 16 octobre 2025.

Mais malgré cette annonce, les précommandes sont toujours bloquées aux États-Unis, faute de tarification officielle.

ROG Xbox Ally : Des prix européens stables, mais des tarifs US incertains

En Europe, le positionnement tarifaire est clair : la ROG Xbox Ally sera vendue à 599 €, tandis que la ROG Xbox Ally X atteindra 899 €. Ces prix semblent déjà bien ancrés, et plusieurs revendeurs en ligne ont ouvert des pages dédiées en attendant le lancement.

Aux États-Unis, en revanche, c’est une autre histoire. La tarification a déjà changé plusieurs fois ces dernières semaines :

La ROG Xbox Ally a d’abord été listée à 499,99 dollars, puis 599,99 dollars, avant d’apparaître à 549,99 dollars le 20 août.

Le même jour, Best Buy a brièvement affiché les deux consoles, avec la ROG Xbox Ally à 899,99 dollars. Quelques heures plus tard, les pages ont été modifiées avec des prix fictifs de 9 999,99 dollars, signe clair que les tarifs définitifs n’étaient pas encore fixés.

Selon un entretien exclusif avec IGN, Microsoft et Asus ont confirmé que les tarifs douaniers américains (tarifs d’importation) sont à l’origine du retard dans l’annonce des prix. C’est aussi ce qui freine l’ouverture des précommandes, initialement prévues pour le 20 août.

Précommandes espérées pour le 25 septembre, à confirmer

D’après les dernières informations disponibles, le 25 septembre 2025 pourrait être la nouvelle date cible pour les précommandes sur le marché américain. Toutefois, cette date reste provisoire, et rien ne garantit qu’elle sera tenue.

Microsoft et Asus ont déclaré que les prix finaux ainsi que les détails complets sur les précommandes US seraient révélés entre septembre et octobre.

Un nouvel accessoire premium : la manette ROG Raikiri II Pro

En parallèle du lancement des deux consoles portables, Asus s’apprête à sortir une nouvelle version haut de gamme de sa manette ROG. La ROG Raikiri II Pro est confirmée pour une sortie en Amérique du Nord à 189,99 dollars, soit 20 dollars de plus que le précédent modèle.

On ignore encore les nouveautés techniques de cette manette, mais son positionnement tarifaire indique clairement qu’elle vise les joueurs exigeants.

ROG Xbox Ally : une vraie alternative à Steam Deck et PS Portal ?

Avec ses deux modèles — ROG Xbox Ally standard pour les gamers grand public, et ROG Xbox Ally X pour les joueurs exigeants — Asus entend bien concurrencer Valve, Sony, et même Nintendo sur le marché du jeu portable. Le partenariat avec Xbox/Microsoft permet à Asus d’offrir une intégration Xbox Game Pass native, ce qui en fait une option séduisante pour les abonnés.

Reste à voir si les tarifs US définitifs permettront aux consoles de conserver cet avantage, face à une concurrence de plus en plus féroce.

Lancement européen confirmé, attente frustrante aux États-Unis

La ROG Xbox Ally et la Ally X arrivent officiellement le 16 octobre 2025, avec une tarification européenne déjà actée. Mais aux États-Unis, l’incertitude sur les prix et les taxes d’importation retarde toujours les précommandes. Les joueurs devront patienter jusqu’à fin septembre au plus tôt pour en savoir plus.

En attendant, Asus affine sa stratégie en misant sur du matériel premium, avec l’ajout de la Raikiri II Pro, une manette haut de gamme qui complète parfaitement l’écosystème ROG.