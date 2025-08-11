Accueil » Samsung prépare une Galaxy Tab S11, une Tab S11 Ultra… mais pas de Tab S11 Plus : voici ce que l’on sait

Après avoir lancé l’an dernier les Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra pour succéder aux S9, Samsung s’apprête cette année à dévoiler la Galaxy Tab S11 ainsi qu’un nouveau modèle Ultra haut de gamme. Fait notable : aucune Galaxy Tab S11 Plus n’est prévue, ce qui confirme une simplification de la gamme en 2025.

Mais ce n’est pas tout. Selon de nouvelles fuites crédibles, trois tablettes Android sont actuellement dans les cartons du géant coréen, dont une Galaxy Tab S10 Lite inédite, qui viserait les utilisateurs au budget plus modeste — et serait disponible en version Wi-Fi et 5G.

Voici un tour d’horizon complet des modèles attendus, des configurations de stockage et de mémoire, ainsi que des coloris à venir. Et spoiler : la stratégie de Samsung semble aussi viser directement les iPad d’Apple.

Galaxy Tab S11 : plus accessible que la S10+ mais toujours haut de gamme

La Galaxy Tab S11 se positionnera comme la tablette Android « premium » mais abordable pour 2025. Elle proposera :

12 Go de RAM (pour toutes les variantes),

128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne,

Deux coloris : Moonstone Gray et Platinum Silver.

Cela marque le retour du stockage de base à 128 Go, comme sur la Galaxy Tab S9 en 2023. Mais contrairement à cette dernière, la RAM ne sera pas bridée à 8 Go, même sur l’entrée de gamme.

En clair, cette Tab S11 serait une alternative sérieuse à l’iPad Air, avec plus de mémoire vive pour les tâches multitâches, le tout à un prix probablement plus compétitif.

Galaxy Tab S11 Ultra : un modèle ultra premium, mais sans 1 To ni 16 Go de RAM ?

La surprise vient de la Galaxy Tab S11 Ultra, qui semble moins ambitieuse côté configurations que sa grande sœur, la S10 Ultra. D’après les premières informations :

12 Go de RAM uniquement (pas de 16 Go),

256 Go ou 512 Go de stockage (aucune mention de la version 1 To),

Les mêmes coloris : Moonstone Gray et Platinum Silver.

Un choix étonnant, sachant que la Tab S10 Ultra était proposée jusqu’à 1 To de stockage et 16 Go de RAM sur certains marchés. Ce retrait pourrait s’expliquer par des ventes jugées trop marginales sur ces versions « extrêmes ».

En revanche, l’écran 14,6 pouces serait reconduit, avec des bordures fines et une encoche réduite. Le modèle Ultra reste donc une tablette destinée aux professionnels ou aux créateurs de contenu exigeants.

Galaxy Tab S10 Lite 5G : la nouvelle tablette abordable de Samsung

Côté entrée de gamme, la Galaxy Tab S10 Lite semble vouloir succéder aux modèles FE et Lite précédents. Voici ce qu’on apprend :

6 Go de RAM (aucune version 8 Go prévue),

128 Go de stockage (pas de version 64 Go cette fois),

Trois coloris : Gris, Argent et Rouge Corail.

La couleur Rouge Corail se démarque et donne une identité plus jeune et audacieuse à cette tablette, qui devrait cibler un public étudiant ou familial. Elle serait également disponible en version 5G, une première pour un modèle Lite chez Samsung.

Quelle Galaxy Tab choisir en 2025 ?

La stratégie de Samsung pour 2025 s’articule autour de trois segments :

Galaxy Tab S11 : un excellent compromis performance/prix, idéale pour les prosumers et les créatifs. Galaxy Tab S11 Ultra : la crème de la crème, pour ceux qui veulent remplacer un ordinateur portable. Galaxy Tab S10 Lite : une tablette abordable, légère et colorée pour un usage quotidien.

Et si certains regrettent l’absence d’une Tab S11 Plus, on peut y voir un choix stratégique pour éviter la confusion dans la gamme, tout en renforçant les extrêmes : ultra-premium d’un côté, accessible de l’autre.

Samsung affine sa gamme pour mieux concurrencer Apple

Avec la disparition du modèle Plus, l’arrivée d’un nouveau Lite et le retour du 128 Go sur la Tab S11, Samsung semble avoir écouté le marché. Le constructeur coréen veut clairement attaquer Apple sur tous les fronts : la S11 pour contrer l’iPad Air, la S11 Ultra face à l’iPad Pro, et la S10 Lite pour rivaliser avec l’iPad classique.

Il faudra désormais attendre les annonces officielles, probablement en août ou septembre 2025, pour connaître les prix et les disponibilités exactes. En attendant, une chose est sûre : l’écosystème Android se renforce, et les tablettes Samsung n’ont jamais été aussi stratégiques.