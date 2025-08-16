Accueil » Proton VPN active le split tunneling sur Linux : plus de contrôle pour les utilisateurs open source

L’un des leaders des services VPN centrés sur la confidentialité, Proton VPN, vient d’annoncer une mise à jour majeure pour sa communauté d’utilisateurs sous Linux : la prise en charge officielle du split tunneling, une fonction attendue de longue date.

Déployée le 14 août 2025, cette fonctionnalité permet de rediriger seulement certaines applications ou adresses IP via le VPN, tandis que le reste du trafic continue à passer par la connexion Internet locale.

Pour les utilisateurs exigeants — et particulièrement pour les adeptes de la personnalisation sous Linux — cette nouveauté optimise les performances sans compromettre la sécurité.

Proton VPN sous Linux : Une attente comblée pour la communauté Linux

Jusqu’ici, le split tunneling était disponible uniquement sur Windows et Android. Ce retard avait provoqué une certaine frustration dans la communauté Linux, où les besoins de configuration fine sont souvent cruciaux.

Avec cette mise à jour, Proton VPN atteint (enfin) la parité fonctionnelle sur Linux, et le fait avec soin : l’intégration est native, testée sur des distributions populaires comme Ubuntu ou Fedora, et fruit d’un développement collaboratif impliquant des bêta-testeurs de longue date.

Une fonction stratégique pour la flexibilité réseau

Le split tunneling, loin d’être un simple gadget, répond à plusieurs scénarios pratiques :

Accéder à des ressources réseau locales (NAS, imprimantes, services internes) tout en étant connecté à un VPN.

Contourner les géo-blocages sur certaines applications tout en gardant une navigation sécurisée ailleurs.

Optimiser la bande passante en évitant de faire transiter les applications gourmandes (jeux, streaming 4K) par le VPN.

Et, Proton va plus loin : l’implémentation inclut aussi un mode inverse, où seuls les flux spécifiquement définis sortent du VPN, une option avancée que seuls quelques concurrents, comme ExpressVPN, proposent actuellement.

macOS sera le prochain sur la liste

Proton ne compte pas s’arrêter là. Comme l’a indiqué la marque sur son blog officiel au printemps dernier, le split tunneling arrivera prochainement sur macOS. Ce sera un atout pour les professionnels créatifs et les utilisateurs Apple, souvent délaissés dans le monde des VPN en matière de flexibilité réseau.

Cette extension fonctionnelle vise à répondre aux attentes croissantes des freelancers, entreprises et créateurs qui jonglent entre vie privée, productivité et écosystème Apple.

Une vision open source et multiplateforme

Derrière cette stratégie, Proton renforce sa position d’acteur à part dans l’univers des VPN :

Un service non lucratif géré par la Proton Foundation,

Un réseau de plus de 13 000 serveurs dans 122 pays, selon les dernières données Wikipédia,

Et une transparence accrue, qui séduit de plus en plus de professionnels de l’informatique, de l’éducation, ou des journalistes.

Dans un monde où la confidentialité numérique devient un droit fondamental, Proton se distingue par une approche à contre-courant des VPN purement commerciaux.

Une réponse directe aux besoins des entreprises

Pour les entreprises et organisations hybrides, cette mise à jour est une aubaine :

Réduction de la latence sur les applications internes,

Meilleure gestion du flux réseau entre sécurité et productivité,

Compatibilité avec des environnements Linux lourds, souvent utilisés dans le développement ou l’analyse de données.

Certains analystes, comme ceux de Security.org, estiment que cette nouveauté pourrait même faire basculer des entreprises Linux-first vers Proton, au détriment de concurrents comme NordVPN ou Mozilla VPN.

Une tendance de fond dans les VPN nouvelle génération

Cette annonce s’inscrit dans une tendance plus large : le VPN n’est plus un simple tunnel chiffré, mais un véritable outil de gestion du réseau personnel ou professionnel.

Avec la montée des exigences réglementaires en matière de confidentialité (RGPD, Cloud Act, ePrivacy, etc.), des fonctions comme le split tunneling pourraient devenir un standard incontournable.

Et grâce à son déploiement rapide sur Linux, Proton VPN se positionne aujourd’hui comme un acteur en avance sur le marché, capable de répondre à la fois aux besoins techniques et aux attentes des utilisateurs avancés.

Une mise à jour qui rapproche Proton VPN de l’excellence multiplateforme

Avec le split tunneling sur Linux, Proton VPN coche enfin une case essentielle dans son offre. Entre flexibilité réseau, protection renforcée et engagement open source, le fournisseur suisse confirme son positionnement premium, en particulier auprès des utilisateurs les plus technophiles.

Les prochaines semaines devraient marquer le lancement sur macOS, une étape supplémentaire vers une plateforme VPN complète et cohérente, capable de rivaliser avec les géants du secteur… tout en préservant une éthique rare.