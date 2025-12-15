Accueil » Kindle s’ouvre enfin : Amazon autorise le téléchargement des e-books en EPUB et PDF

Kindle s’ouvre enfin : Amazon autorise le téléchargement des e-books en EPUB et PDF

Kindle s’ouvre enfin : Amazon autorise le téléchargement des e-books en EPUB et PDF

C’est un tournant que peu d’utilisateurs de Kindle osaient encore espérer. Amazon a annoncé un changement majeur et résolument favorable aux consommateurs : les livres Kindle sans DRM pourront bientôt être téléchargés directement en formats EPUB et PDF, sans contournements ni outils tiers.

Une petite révolution dans un écosystème longtemps critiqué pour son verrouillage excessif.

La fin progressive d’un verrou historique

Pendant des années, Amazon a été pointé du doigt pour ses pratiques en matière de DRM (Digital Rights Management). Même lorsqu’un éditeur ou un auteur choisissait explicitement de ne pas protéger un livre par DRM, Amazon appliquait malgré tout son propre chiffrement, via le format propriétaire KFX.

Résultat : le lecteur « possédait » son livre, mais ne pouvait pas le lire librement sur un autre appareil, ni le transférer simplement vers un Kobo, un NOOK, un PocketBook ou une application tierce.

Pour contourner ces limites, il fallait souvent recourir à des outils non officiels ou à des procédures complexes — une situation absurde pour des livres pourtant vendus comme sans DRM.

Ce qui change concrètement à partir de janvier 2026

À compter du 20 janvier 2026, Amazon autorisera officiellement le téléchargement des livres Kindle sans DRM en EPUB et PDF. Les fichiers seront accessibles directement depuis la page « Manage Your Content and Devices » du compte Amazon. Une fois téléchargés, ils pourront être utilisés sur pratiquement tous les liseuses et lecteurs du marché, sans conversion ni logiciel intermédiaire.

Important toutefois : seuls les acheteurs vérifiés pourront télécharger les fichiers, les livres empruntés via Kindle Unlimited ou d’autres services de prêt resteront exclus, même s’ils sont sans DRM.

Une restriction logique, qui préserve le modèle économique des abonnements.

Un transfert de responsabilité vers les auteurs et éditeurs

Le changement le plus profond est sans doute moins visible côté lecteur que côté créateur. Amazon déplace désormais la responsabilité du DRM presque entièrement vers les auteurs et éditeurs via Kindle Direct Publishing (KDP).

Désormais, si un auteur choisit de ne pas appliquer de DRM, le livre restera réellement sans DRM, sans impact sur les royalties ou les conditions de rémunération.

C’est une rupture nette avec l’ancien système, où Amazon imposait son propre chiffrement même contre la volonté des ayants droit. Des éditeurs comme Tor, historiquement opposés aux DRM, pourront enfin garantir une vraie portabilité de leurs catalogues.

Une ouverture bienvenue… mais incomplète

Un point noir subsiste toutefois : le contenu déjà publié. Tous les livres mis en ligne avant le 9 décembre 2025 devront être mis à jour manuellement par leurs auteurs ou éditeurs pour activer le téléchargement en EPUB/PDF. Pour les catalogues anciens ou très volumineux, cela représente une charge considérable.

Concrètement, de nombreux titres plus anciens risquent de rester bloqués, à moins que le lecteur contacte directement l’auteur ou l’éditeur pour demander une mise à jour ciblée.

À l’inverse, pour les livres publiés après le 9 décembre 2025, une simple case à cocher lors de la publication suffira pour activer la distribution sans DRM.

Un geste tardif, mais symboliquement fort

Cette décision ne fera probablement pas revenir immédiatement tous les lecteurs passés chez Kobo, NOOK ou d’autres alternatives plus ouvertes. Mais elle marque un changement de ton clair.

Amazon reconnaît enfin que posséder un livre numérique devrait signifier le contrôler, et que l’écosystème Kindle peut s’ouvrir sans s’effondrer.

Ce n’est pas une révolution instantanée, mais c’est un pas important vers un Kindle plus respectueux des lecteurs comme des auteurs. Et surtout, un rare exemple d’Amazon acceptant de lâcher un peu de contrôle — ce qui, en soi, mérite d’être souligné.