Claude Sonnet 4 : Anthropic lance une IA avec 1 million de tokens de contexte

Anthropic vient de franchir un nouveau cap dans le domaine de l’intelligence artificielle avec Claude Sonnet 4, un modèle capable de traiter jusqu’à 1 million de tokens de contexte dans une seule requête. Cette avancée permet d’ingérer l’équivalent de 750 000 mots, soit des centaines de milliers de lignes de code ou plusieurs romans entiers, sans découper les données en morceaux.

Disponible dès maintenant en bêta public via l’API d’Anthropic et Amazon Bedrock, cette capacité ouvre de nouvelles perspectives pour les développeurs, les entreprises et les professionnels gérant des projets complexes.

Un bond en avant pour les développeurs

Jusqu’ici, l’analyse d’un projet logiciel complet nécessitait de le découper en segments, ce qui faisait perdre du contexte. Avec Claude Sonnet 4, il devient possible de :

Charger un dépôt de code entier et recevoir des suggestions de refactorisation ciblées.

Déboguer des systèmes complexes en comprenant l’architecture globale.

Analyser simultanément des centaines de documents liés tout en conservant les relations entre eux.

Selon Anthropic, cette innovation réduit drastiquement les allers-retours avec l’IA, ce qui peut accélérer les cycles de développement et améliorer la précision des réponses.

Une technologie pensée pour la cohérence et la sécurité

Cette évolution repose sur les travaux d’Anthropic autour de la Constitutional AI, un cadre éthique inspiré notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’objectif : garantir des réponses pertinentes, sûres et vérifiables, même sur des volumes de données massifs.

Lors de tests internes dits needle in a haystack, Claude a atteint 100 % de précision pour retrouver des informations précises noyées dans de vastes ensembles de texte.

Un atout stratégique face à OpenAI et Google

Avec ce million de tokens, Claude dépasse largement GPT-4 (128,000 tokens) et se positionne au même niveau que les modèles récents de Google et OpenAI… mais avec, selon Anthropic, une meilleure performance sur les tâches de codage et de raisonnement complexe.

Trois cas d’usage majeurs émergent :

Analyse globale de code sur des dépôts entiers. Synthèse documentaire sur des centaines de fichiers. Agents IA contextuels capables de maintenir la cohérence sur des workflows complexes et multi-étapes.

Un impact au-delà du développement logiciel

Si le potentiel pour les développeurs est évident, d’autres secteurs pourraient en profiter :

Juridique : analyser un dossier complet pour identifier les précédents pertinents.

Finance : traiter des rapports de marché volumineux pour la modélisation prédictive.

Recherche : compiler et corréler des études entières sans perdre de détails cruciaux.

Des intégrations avec AWS Bedrock sont déjà en place, et une compatibilité avec Google Cloud Vertex AI est prévue.

Un défi technique et économique

Traiter un million de tokens en une fois requiert d’énormes ressources informatiques, ce qui se traduit par un coût plus élevé. Anthropic a d’ailleurs ajusté ses tarifs :

≤ 200,000 tokens: 3 dollars/million en entrée et 15 dollars/million en sortie.

200,000 tokens: 6 dollars/million en entrée et 22,50 dollars/million en sortie.

L’entreprise mise sur le prompt caching pour réduire la facture lors de requêtes répétitives, rendant cette approche compétitive face aux systèmes de recherche augmentée (RAG).

Vers une IA partenaire de développement

Avec cette mise à jour, Claude n’est plus seulement un assistant : il devient un véritable collaborateur virtuel, capable de comprendre l’ensemble d’un projet logiciel ou d’un dossier complexe.

Mais, Anthropic reste conscient des risques : plus le modèle est puissant, plus il faut encadrer son comportement. Des garde-fous supplémentaires ont été ajoutés après des comportements problématiques observés sur des versions antérieures.