iOS 26 bêta 6 : nouvelles sonneries, animations plus fluides et Liquid Glass peaufiné

À un mois environ de la sortie stable d’iOS 26, Apple vient de publier la bêta 6 pour les développeurs. Pas de révolution au programme, mais une série de petites améliorations qui polissent encore l’expérience : nouvelles sonneries, design Liquid Glass affiné, animations plus fluides et meilleure lisibilité des menus.

Dès l’installation de la bêta 6, un nouvel écran d’accueil vidéo accueille les utilisateurs. Il présente la nouvelle interface Liquid Glass et les icônes transparentes sur l’écran d’accueil.

Un détail qui confirme qu’Apple mise beaucoup sur cette refonte visuelle, pensée pour donner plus de profondeur et de fluidité à iOS.

Horloge d’écran verrouillé plus transparente

Sur l’écran verrouillé, l’horloge gagne en légèreté :

Effet de transparence accentué permettant de mieux voir l’image de fond

Compatible avec les deux styles d’horloge, long et standard

Résultat : un look plus raffiné et cohérent avec l’esthétique Liquid Glass.

Animations plus rapides et effet « lampe magique »

L’ouverture et la fermeture des applications profitent d’une animation plus fluide et légèrement plus rapide. Les plus observateurs auront reconnu un effet proche de celui présent sur iPadOS, surnommé « magic lamp » ou « genie ». Cette fluidité donne une sensation de réactivité accrue, surtout sur les iPhones récents.

Apple a enfin corrigé un point qui agaçait de nombreux utilisateurs : la lisibilité des libellés de menus.

Désormais, le texte reste parfaitement lisible quelle que soit la couleur ou le contenu qui se trouve en arrière-plan.

Effet chromatique dans Liquid Glass

Autre petite touche visuelle : lors du passage d’un élément de menu à un autre, un léger effet arc-en-ciel apparaît, renforçant l’immersion et le côté « premium » de l’interface.

Nouvelles sonneries « Reflection”

Sous la section Reflection, on trouve désormais cinq nouvelles tonalités :

Buoyant

Dreamer

Pond

Pop

Surge

Toutes sont des remixes originaux de la célèbre sonnerie par défaut d’Apple, offrant plus de variété aux utilisateurs.

Et après ?

La version stable d’iOS 26 devrait arriver en même temps que l’iPhone 17, probablement en septembre. Peu de chances de voir débarquer de grosses nouveautés d’ici là, mais toutes ces améliorations devraient bientôt être intégrées dans la prochaine bêta publique.