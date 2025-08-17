Xgimi Titan : le premier projecteur professionnel arrive à l’IFA 2025

Après plus de 10 ans à se concentrer sur les vidéoprojecteurs grand public, Xgimi entre dans une nouvelle ère. La marque chinoise, connue pour ses designs élégants et ses fonctionnalités intelligentes, vient d’annoncer le Titan, son premier modèle destiné au marché professionnel.

Conçu pour les salles de conférence, espaces événementiels et home cinémas haut de gamme, le Titan fera sa première apparition lors du salon IFA 2025 à Berlin, marquant un tournant stratégique pour l’entreprise.

Xgimi Titan : Un changement d’orientation assumé

« Nous avons passé des années à perfectionner l’expérience de projection pour le grand public. Les besoins des professionnels évoluent, mais les outils disponibles n’ont pas suivi. Nous pensons pouvoir changer cela », précise Apollo Zhong, président de Xgimi.

Avec le Titan, Xgimi veut réinventer la projection professionnelle en privilégiant la flexibilité, la simplicité d’utilisation et la qualité visuelle plutôt que la course aux chiffres techniques déconnectés des besoins réels.

L’objectif : offrir des performances pro à un prix et avec une installation plus accessibles, sans compromis sur l’image.

Ce que l’on sait déjà sur le Xgimi Titan

Bien que la fiche technique complète n’ait pas encore été révélée, quelques détails ont été confirmés :

Certification IMAX Enhanced, gage de qualité cinématographique.

Lentille 4K Ultra HD avec ratio de projection 1.4:1.

Zoom optique 2.0x pour une adaptation à différents espaces.

Xgimi laisse entendre que le Titan bénéficiera aussi d’optimisations logicielles et de fonctions intelligentes héritées de ses modèles grand public, mais adaptées aux besoins des pros.

Présentation à l’IFA 2025

Le Titan sera présenté en avant-première lors de ShowStoppers @ IFA le 4 septembre 2025. Il sera ensuite visible sur le stand Xgimi (H21-117) du 5 au 9 septembre. Cette annonce intervient peu après le lancement de la nouvelle série MoGo 4.

Le marché des vidéoprojecteurs professionnels est encore dominé par des marques comme Epson, Sony ou BenQ, avec des modèles souvent coûteux et complexes à installer. Si le Titan tient sa promesse d’accessibilité sans compromis, il pourrait bien bousculer ce marché en séduisant à la fois les entreprises et les amateurs de home cinéma haut de gamme.