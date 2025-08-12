Huawei Mate XT 2 : lancement prévu le 10 septembre, face à l’iPhone 17

Huawei reste à ce jour la seule marque à avoir commercialisé un smartphone à triple écran pliable, et il semblerait que son successeur soit déjà en route. D’après une nouvelle rumeur partagée par le leaker Fixed Focus Digital, le Huawei Mate XT 2 pourrait être dévoilé le 10 septembre 2025, soit quasiment un an jour pour jour après la présentation du premier modèle.

Si cette date se confirme, Huawei frapperait fort en choisissant un lancement le même jour que l’iPhone 17 — Apple étant attendu pour tenir son keynote les 9 ou 10 septembre. Un calendrier qui semble loin d’être une coïncidence, sachant que les deux géants s’affrontent depuis des années, notamment sur le marché chinois.

L’an dernier déjà, le Mate XT avait réussi à faire parler de lui en Chine, éclipsant partiellement l’iPhone 16 lors de sa sortie locale.

Rappel : le Huawei Mate XT, pionnier du triple pliage

Le premier Mate XT se distinguait par son design tri-pliable unique, permettant de passer d’un format smartphone à un grand écran de type tablette.

Une prouesse technique qui lui a valu beaucoup d’attention et une forte médiatisation, surtout en Chine.

Pour cette seconde génération, aucun détail technique officiel n’a encore filtré. Les améliorations attendues pourraient concerner :

Un affichage plus lumineux et plus résistant.

Une charnière optimisée pour réduire la pliure.

Un meilleur support logiciel pour exploiter pleinement les trois écrans.

Coloris et positionnement du Mate XT 2

Selon les premières fuites, le Huawei Mate XT 2 serait proposé dans quatre coloris : Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple et Bright White. Ces teintes pourraient être accompagnées d’une finition haut de gamme similaire à la version Ultimate Design sortie l’an dernier.

Avec un lancement potentiellement la veille ou le jour même de l’iPhone 17, Huawei pourrait répéter sa stratégie visant à capter une partie de l’attention médiatique mondiale.

Un pari risqué, mais qui pourrait lui permettre de séduire les curieux et de marquer l’actualité tech internationale.