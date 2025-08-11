Accueil » Honor Magic V Flip 2 : batterie record de 5 500 mAh et recharge 80 W pour le prochain pliable

Alors que le marché des smartphones pliables s’intensifie, Honor semble prêt à frapper fort avec son prochain modèle à clapet. Le Magic V Flip 2, successeur du Magic V Flip, pourrait bien devenir l’un des clamshells les plus endurants et les plus rapides du marché grâce à une batterie massive et une charge ultra rapide.

Un pari audacieux dans un format où les compromis sont souvent nombreux.

Honor Magic V Flip 2 : Une batterie record de 5 500 mAh pour un format pliable

D’après les dernières informations dévoilées par le leaker réputé Digital Chat Station sur Weibo, le Honor Magic V Flip 2 intégrerait une batterie de 5 500 mAh, un chiffre tout simplement inédit pour un smartphone pliable à clapet. Pour comparaison, le tout récent Samsung Galaxy Z Flip 7 propose une batterie de seulement 4 300 mAh, avec une recharge filaire limitée à 25W.

Avec une recharge filaire de 80 W, Honor pourrait ainsi proposer l’un des pliables les plus rapides à recharger jamais conçus. Une combinaison qui répondrait enfin à l’un des plus gros reproches faits aux smartphones pliants actuels : leur autonomie souvent inférieure à celle des smartphones classiques.

Des caractéristiques haut de gamme attendues

Le Magic V Flip 2 ne se contenterait pas d’une grosse batterie. Toujours selon les fuites, l’appareil pourrait embarquer un écran principal LTPO OLED de 6,8 pouces, en résolution FHD+ avec un taux de rafraîchissement élevé, le tout dans un format pliable vertical, à l’image de ce que propose Motorola ou Samsung.

L’écran externe, quant à lui, pourrait atteindre 4 pouces, ce qui le placerait parmi les plus larges de sa catégorie, avec davantage d’espace pour interagir sans devoir ouvrir le téléphone.

Côté processeur, deux options sont évoquées : le puissant Snapdragon 8 s Gen 4 ou le Snapdragon 8 Elite. Deux puces qui garantiraient une expérience fluide, même pour les utilisateurs les plus exigeants. L’appareil a récemment été repéré dans les bases de données de certification chinoises CMIIT et 3C, ce qui confirme que son lancement est imminent.

Lancement prévu en août 2025… en Chine pour commencer

Le Honor Magic V Flip 2 pourrait être officialisé dès août 2025 sur le marché chinois. Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite par la marque, et il reste à savoir si une commercialisation mondiale est prévue.

Avec ce modèle, Honor pourrait bousculer la hiérarchie actuelle des smartphones pliables, en particulier face à Samsung, dont le Z Flip 7 reste assez timide sur les évolutions matérielles.

Honor mise sur la puissance et l’autonomie pour séduire

Le Honor Magic V Flip 2 s’annonce comme le smartphone à clapet le plus endurant et le plus rapide à recharger jamais lancé. Avec une batterie de 5 500 mAh, une charge 80W et une fiche technique haut de gamme, Honor semble vouloir prouver qu’un format pliable n’est plus synonyme de compromis.

Il ne reste plus qu’à attendre une officialisation pour confirmer toutes ces spécifications prometteuses, et surtout connaître le prix et la disponibilité à l’international. Quoi qu’il en soit, le Magic V Flip 2 pourrait bien redéfinir ce qu’on attend d’un smartphone pliable à clapet.