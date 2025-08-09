Pixel 10 : Google prépare un coach photo dopé à l’IA pour améliorer vos clichés

Les smartphones Pixel de Google ont toujours été salués pour leur excellence en photographie, notamment grâce à des algorithmes de traitement d’image ultra-performants. Mais avec l’arrivée imminente de la série Pixel 10, la firme de Mountain View pourrait passer à la vitesse supérieure avec un outil inédit : Camera Coach.

Selon les informations révélées par Android Headlines, Camera Coach serait un assistant photo intelligent basé sur l’intelligence artificielle Gemini. Ce nouveau compagnon numérique pourrait bien transformer votre manière de prendre des photos, en vous guidant en temps réel sur le cadrage, l’angle, la lumière ou encore la composition.

Pixel 10 : Une assistance photo en temps réel grâce à Gemini

L’idée derrière Camera Coach est simple, mais ambitieuse : vous donner des conseils instantanés pendant que vous cadrez votre photo. Grâce à Gemini, le modèle IA maison de Google, l’assistant analyserait la scène en direct, détectant la lumière ambiante, les visages, la position du sujet ou encore les contrastes.

Par exemple, il pourrait vous suggérer de changer d’angle pour éviter un contre-jour, ou de déplacer votre sujet pour améliorer la composition selon la règle des tiers. Le tout, de manière proactive, sans avoir à ouvrir une autre application ni à attendre un traitement en arrière-plan.

Une fonctionnalité utile… si elle est rapide

Si la fonctionnalité tient ses promesses, elle pourrait séduire aussi bien les amateurs que les passionnés de photo mobile. Toutefois, sa réactivité sera cruciale. Une suggestion utile, mais qui arrive une seconde trop tard pourrait vite être ignorée. Heureusement, les performances de Gemini Live, sur lesquelles Camera Coach semble se baser, sont plutôt convaincantes en termes de rapidité.

En somme, Camera Coach pourrait devenir un assistant de terrain, prêt à améliorer chaque prise de vue… à condition de ne pas être intrusif ni trop lent.

Pixel 10 : un essai gratuit d’AI Pro pour les acheteurs ?

Autre nouveauté intéressante à venir avec les Pixel 10 : Google prévoirait d’offrir aux acheteurs un essai gratuit d’AI Pro, sa suite de fonctionnalités avancées dopées à l’IA.

La durée exacte de cet essai reste encore floue, mais on parle de 6 à 12 mois offerts, ce qui permettrait aux utilisateurs de profiter pleinement des capacités IA du téléphone dès sa sortie.

La gamme Pixel 10 sera officiellement dévoilée le 20 août prochain, et on sait déjà que plusieurs améliorations sont au programme. La série inaugurera notamment le tout premier SoC Tensor entièrement conçu en interne par Google : le Tensor G5. Ce dernier devrait offrir de meilleures performances, en particulier dans les domaines de l’IA et du traitement photo.

Parmi les autres rumeurs marquantes, le Pixel 10 standard pourrait pour la première fois intégrer un téléobjectif, jusqu’ici réservé aux modèles Pro. Enfin, un nouveau coloris baptisé Moonstone devrait faire son apparition sur le Pixel 10 Pro.

Une IA pour sublimer vos photos, ou un gadget de plus ?

L’arrivée de Camera Coach sur le Pixel 10 confirme l’orientation IA très marquée de Google pour cette nouvelle génération. Sur le papier, l’idée d’un assistant photo intelligent est séduisante, surtout pour ceux qui veulent améliorer rapidement leurs clichés sans connaissances techniques.

Mais tout dépendra de la fluidité, de la pertinence et de la discrétion de ses interventions. Si l’outil se révèle intrusif ou peu précis, il pourrait vite finir ignoré, comme tant d’autres « bonnes idées » de l’IA mobile. En revanche, s’il parvient à apporter une vraie plus-value sans gêner, Camera Coach pourrait bien devenir un allié incontournable pour les photographes du quotidien.