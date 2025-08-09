Accueil » Apple mise sur l’IA : acquisitions en série pour accélérer la révolution Siri

Apple mise sur l’IA : acquisitions en série pour accélérer la révolution Siri

Alors que l’intelligence artificielle s’impose comme le nerf de la guerre technologique, Apple change radicalement de cap en matière de fusions et acquisitions. Historiquement prudente sur ce terrain, la firme dirigée par Tim Cook adopte désormais une posture beaucoup plus offensive.

Selon des sources industrielles relayées par TUAW et Business Insider, Apple aurait déjà finalisé sept acquisitions depuis le début de l’année 2025, toutes orientées vers l’IA, la protection de la vie privée et l’amélioration de Siri.

Une stratégie assumée publiquement par Cook lors des derniers appels investisseurs, alors que des concurrents comme Microsoft et Google investissent massivement dans le secteur.

Apple : Une trésorerie colossale au service de l’innovation

Avec plus de 60 milliards de dollars en liquidités et un chiffre d’affaires de 94 milliards de dollars au troisième trimestre 2025 (+10 % sur un an), Apple dispose de la puissance financière nécessaire pour multiplier les acquisitions ciblées. Les bénéfices par action ont dépassé les prévisions, portés par des ventes d’iPhone solides et la croissance continue des services.

Mais ce n’est pas qu’une question de moyens : c’est une redéfinition stratégique. Plutôt que de tout développer en interne, Apple s’ouvre à l’acquisition de talents et de technologies pour consolider son écosystème et gagner du temps dans la course à l’IA.

Les startups en ligne de mire : des profils très ciblés

Plusieurs noms reviennent régulièrement dans les cercles d’analystes et d’investisseurs comme potentiels candidats au rachat :

Perplexity AI, un moteur de recherche basé sur l’IA, serait en bonne position pour renforcer Siri, grâce à ses capacités de compréhension des requêtes complexes et de recherche en temps réel. Des sources internes citées par Mark Gurman évoquent des discussions déjà bien entamées.

Cohere, entreprise canadienne spécialisée dans les modèles de langage pour entreprises, pourrait permettre à Apple de développer ses fonctionnalités IA directement sur appareil, réduisant la dépendance au cloud tout en respectant sa philosophie orientée confidentialité.

Mistral AI, la pépite française connue pour ses modèles open source légers et performants, attire aussi l’attention. Leur approche sobre et efficace correspondrait parfaitement à la volonté d’Apple de construire une IA puissante mais économe en ressources.

D’autres noms, comme Anthropic (IA éthique) ou Databricks (analytique avancée), sont cités. Même Grok a été mentionné dans des rumeurs sur X, bien qu’un tel rachat semble plus symbolique qu’imminent à ce stade.

Changement de cap : du « build » au « buy »

Avec plus de 118 acquisitions enregistrées à ce jour (source : Tracxn), Apple reste historiquement attachée à une stratégie de petits rachats ciblés. Les dernières entreprises intégrées — comme RAC7, Common Ground ou WhyLabs — renforcent des domaines de niche : sécurité, visualisation, infrastructure IA.

Mais les signaux envoyés cette année indiquent une volonté de monter en puissance, pour ne pas se laisser distancer par les investissements massifs de Microsoft dans OpenAI ou de Google dans Gemini.

Marchés optimistes, investisseurs confiants

Les analystes saluent ce virage stratégique. JPMorgan a revu son objectif de cours à 255 dollars, Citigroup à 245 dollars, tandis que la moyenne du consensus atteint 235,11 dollars selon MarketBeat. La croissance des services, du cloud et de l’App Store — dont les revenus ont bondi de 13 % en juillet 2025 (données Sensor Tower) — renforce cette dynamique positive.

Goldman Sachs maintient son avis favorable sur l’action Apple, misant sur le potentiel de l’IA et la résilience de l’écosystème.

Vers une nouvelle décennie façonnée par l’IA

Cette nouvelle phase d’acquisitions pourrait bien définir la prochaine décennie technologique d’Apple. En alliant expertise interne et technologies externes, la marque à la pomme entend créer une IA plus performante, plus responsable et plus privée.

Mais des défis demeurent : respect des régulations sur les données, intégration culturelle des startups, et nécessité de garder une cohérence dans l’expérience utilisateur.

L’année 2025 pourrait être un tournant majeur pour Apple, à l’image de ses précédents virages stratégiques, comme l’abandon d’Intel pour Apple Silicon. En misant sur des acquisitions intelligentes et ciblées, la firme renforce son arsenal dans une guerre de l’IA qui ne fait que commencer.

Reste à savoir si Tim Cook parviendra à maintenir l’équilibre entre rapidité d’exécution, cohérence produit, et exigence éthique. Une chose est sûre : l’Apple de demain ne se construira pas uniquement à Cupertino.