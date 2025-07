Accueil » Galaxy Z Fold 7 & Z Flip 7 : Samsung dévoile les entrailles de ses pliables les plus fins et avancés

Samsung revient en force sur le marché du smartphone pliable avec les nouveaux Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, qu’il présente comme ses modèles les plus minces, les plus légers et les plus raffinés jamais conçus. Dans un article publié sur son blog officiel, le géant sud-coréen détaille les nombreuses améliorations internes apportées à ses deux fleurons pliables — de la charnière aux composants, en passant par les écrans et la batterie.

Galaxy Z Fold 7 & Z Flip 7 : Des dimensions revues à la baisse

Le Galaxy Z Flip 7 adopte un profil encore plus compact que son prédécesseur. Une fois ouvert, il ne mesure que 6,5 mm d’épaisseur, contre 13,7 mm lorsqu’il est plié. Ce gain de place est rendu possible grâce à une nouvelle carte mère à haute densité et une batterie plus fine, dont la capacité grimpe à 3 900 mAh, soit 300 mAh de plus que le Flip 6.

Le Galaxy Z Fold 7, quant à lui, affiche 8,9 mm d’épaisseur une fois plié et seulement 4,2 mm une fois ouvert. Il profite d’un nouvel écran principal au format 21:9, mieux adapté à une utilisation smartphone classique.

Une charnière repensée et allégée

L’un des plus gros chantiers de cette génération a été la charnière, un point sensible sur tout appareil pliable. Le Galaxy Z Fold 7 intègre désormais la Armor FlexHinge de 3e génération, 27 % plus fine et 43 % plus légère que celle du Fold 6. Sa conception sépare les éléments porteurs et rotatifs pour un meilleur soutien structurel, et un nouvel alliage métallique améliore la durabilité de 14 %.

Du côté du Flip 7, Samsung introduit sa FlexHinge la plus fine à ce jour, réduite de 29 % par rapport à celle du Flip 6, tout en conservant le mode Flex emblématique.

Des écrans plus fins et plus résistants

Le Fold 7 bénéficie d’un écran 39 % plus fin, grâce à une refonte complète. Samsung a troqué la fibre de carbone pour une structure interne en titane, et a renforcé la couche d’Ultra Thin Glass, désormais 50 % plus épaisse, pour une meilleure résistance.

Le Flip 7 conserve son design à clapet mais adopte un écran externe Infinity Cover bord-à-bord, sans encadrement noir. La caméra frontale est discrètement déplacée dans un coin, tandis que les bordures sont réduites à 1,25 mm, soit 68 % plus fines qu’avant.

Un capteur de 200 mégapixels sur un pliable, une première

Samsung frappe fort côté photo avec le premier capteur de 200 mégapixels jamais intégré à un smartphone pliable, sur le Fold 7. Pour y parvenir sans augmenter l’épaisseur du module, la marque a réduit l’actionneur et optimisé la conception via des milliers de simulations internes. Le Flip 7, lui aussi, accueille une nouvelle architecture photo, avec une amélioration de l’autofocus, tout en restant ultra fin.

Les deux modèles utilisent désormais des matériaux plus robustes. Le Fold 7 est protégé à l’avant par le Gorilla Glass Ceramic 21, tandis que le châssis est fabriqué en Advanced Armor Aluminum, annoncé comme 10 % plus résistant que celui de la génération précédente.

Des raffinements pour séduire les utilisateurs traditionnels

Avec ces nouveaux Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, Samsung ne cherche pas à réinventer la roue, mais plutôt à rapprocher l’expérience des pliables de celle des smartphones classiques. Plus fins, plus légers, mieux optimisés, ils s’adressent aussi bien aux fans de technologie qu’aux utilisateurs en quête de praticité au quotidien.

Ces avancées s’inscrivent dans une stratégie de maturité, visant à réduire les compromis encore présents sur le segment du pliable. Et si les innovations sont désormais plus subtiles, elles témoignent d’une volonté de rendre ces appareils aussi familiers que les flagships classiques, tout en misant sur un design unique.

Samsung affine encore sa vision du smartphone pliable avec ces Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Plus que de simples itérations, ces modèles incarnent une étape importante vers la démocratisation du format pliable, grâce à une conception plus fine, plus solide et plus fonctionnelle. La question reste maintenant de savoir si cette finesse nouvelle suffira à convaincre un public encore hésitant.