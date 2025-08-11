Accueil » KDE Linux : la nouvelle distribution officielle KDE entre en phase de test

KDE Linux : la nouvelle distribution officielle KDE entre en phase de test

KDE Linux : la nouvelle distribution officielle KDE entre en phase de test

C’est une annonce majeure pour les passionnés du bureau Plasma : les développeurs de KDE lancent officiellement leur propre distribution Linux, sobrement appelée KDE Linux. Encore en phase « pré-alpha », cette distribution entend proposer l’expérience KDE la plus pure possible, sans l’intervention de développeurs tiers.

Contrairement à KDE Neon ou Kubuntu, bien connus dans l’écosystème Linux, KDE Linux ne repose pas sur Ubuntu, mais sur une base dérivée d’Arch Linux. Attention toutefois : il ne s’agit pas à proprement parler d’une distribution Arch, puisque le gestionnaire de paquets Pacman n’est pas utilisé. KDE Linux adopte une structure en lecture seule avec mises à jour atomiques, à l’image de Fedora Silverblue ou SteamOS.

L’objectif ? Offrir une distribution immutable, plus stable, plus sûre, et parfaitement représentative de la vision des développeurs KDE.

KDE Linux : Une version de test… pour les plus curieux

Actuellement, seule une édition de test (Testing edition) est disponible, téléchargeable depuis le site officiel de KDE Linux. Cette version embarque les versions en développement les plus récentes de Plasma et des applications KDE. Le projet était auparavant connu sous les noms de code KDE OS ou encore Project Banana.

Voici ce que précise l’équipe de développement : « L’édition Testing est disponible, mettant en avant les dernières versions en développement de Plasma et des applications KDE. Attendez-vous à des régressions fréquentes. À ne pas utiliser en production ».

Autrement dit, cette préversion n’est pas destinée à une utilisation quotidienne, mais plutôt à ceux qui veulent tester, contribuer ou simplement voir KDE dans sa forme la plus authentique.

Une distribution à mises à jour « semi-rolling »

Selon la documentation, KDE Linux propose des mises à jour de type snapshot, avec des versions de bibliothèques relativement récentes, sans toutefois être aussi agressivement à jour que des distributions rolling comme Arch ou Garuda. Il s’agit donc d’un compromis entre fraîcheur logicielle et stabilité.

Autre détail important : KDE Linux repose exclusivement sur le protocole Wayland. Les utilisateurs réfractaires à X11 devront donc passer leur chemin (du moins pour le moment).

Une expérience KDE sans compromis

KDE Linux est présenté comme une implémentation de référence de KDE Plasma. Cela signifie qu’elle reflète à 100 % la vision des développeurs du projet KDE, sans les modifications ou personnalisations imposées par d’autres distributions.

Un utilisateur le résume bien : « J’ai testé des dizaines de distros KDE, et chacune propose une expérience différente. KDE Linux vise à offrir une base uniforme, sans surcouches, sans thèmes buggés, sans composants manquants ».

Comment tester KDE Linux ?

La procédure d’installation est relativement simple :

Téléchargez l’image RAW la plus récente depuis le dossier de téléchargement KDE Linux. Créez une clé USB bootable (l’installation en machine virtuelle n’est pas officiellement documentée). Suivez les instructions sur la page d’installation officielle.

Pour le moment, aucune édition stable n’est disponible, mais l’équipe prévoit des versions « grand public » à l’avenir.

Un projet ambitieux pour les puristes de KDE

Avec KDE Linux, la fondation KDE propose enfin un système d’exploitation 100 % maison, à la fois minimaliste, moderne et représentatif de sa philosophie. Même si le projet n’en est qu’à ses débuts, il pourrait bien s’imposer comme une référence incontournable pour tous les amoureux de Plasma, et éviter les frustrations liées aux distros KDE trop modifiées.

Reste à voir si ce projet saura convaincre au-delà de la communauté KDE. En tout cas, le pari d’une distribution « pure KDE » est lancé.