One UI 8 : Animations de rêve en vue sur les prochains Galaxy !

Alors que Samsung déploie actuellement One UI 7 sur un large éventail d’appareils Galaxy, les regards se tournent déjà vers la prochaine grande évolution de son interface maison : One UI 8. Une fuite du lanceur One UI Home v17.0.00.43, extraite d’une build interne de One UI 8, vient d’apparaître sur APKMirror, révélant une série d’animations encore plus fluides et réalistes à venir avec la nouvelle génération d’appareils pliables prévue pour juillet 2025.

Ce nouveau lanceur, qui constitue l’épine dorsale de l’écran d’accueil Galaxy (gestion des icônes, widgets, gestes, etc.), est optimisé pour Android 16 et s’intègre à un nouveau moteur d’animation. L’objectif ? Offrir des transitions plus naturelles et une expérience plus réactive, en particulier lors de l’ouverture et de la fermeture des applications.

Toutefois, inutile de tenter l’installation de cette version sur un appareil One UI 7 ou antérieur : l’APK ne fonctionne qu’avec One UI 8. Des utilisateurs avancés ayant tenté un sideload rapportent des plantages systématiques ou des échecs d’installation, selon les retours du site SammyFans.

One UI 8: Un lancement prévu avec les Galaxy Z Fold7 et Flip7

One UI Home v17 accompagnera le lancement du Galaxy Z Fold 7 et du Z Flip 7 en juillet 2025, marquant l’arrivée officielle de One UI 8. Pour les fans de Samsung, cela signifie que les nouveautés logicielles seront aussi importantes que le matériel, notamment en matière d’intelligence artificielle embarquée et d’interaction.

Avec l’arrivée des résumés vidéo par IA, un navigateur Samsung repensé, et maintenant une interface d’accueil renouvelée, One UI 8 s’annonce comme une mise à jour majeure. Et si les promesses du nouveau moteur d’animation se confirment, il ne serait pas surprenant que la réactivité de l’interface rivalise — voire surpasse — celle d’iOS 19 ou d’Android 16 sur les Pixel.

En attendant One UI 8, One UI 7 continue de s’étendre

En parallèle, Samsung continue de déployer One UI 7 (basée sur Android 15), avec son panneau de notifications scindé, ses fonctionnalités Galaxy AI, et une compatibilité qui s’étend jusqu’aux Galaxy S21 et aux Galaxy Z Fold3/Flip3. Une stratégie qui permet de faire patienter les utilisateurs tout en maintenant les anciens modèles à jour.

L’IA, les animations et l’expérience utilisateur au cœur de One UI 8

Si Samsung maintient sa cadence, la version stable de One UI 8 devrait être lancée à l’automne 2025, avec une bêta publique attendue dès l’été. La combinaison des animations nouvelle génération, des outils IA avancés, et d’un lanceur plus réactif pourrait redéfinir l’expérience utilisateur sur Galaxy.

Pour l’instant, le fichier APK reste un simple avant-goût, inaccessible sans un appareil sous One UI 8. Mais une chose est sûre : la compétition avec iOS et les Pixels s’intensifie, et Samsung semble prêt à hausser le ton.