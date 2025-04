One UI 7 (Android 15) : Le déploiement redémarre pour le Galaxy S24 !

Samsung a repris le déploiement de sa mise à jour One UI 7 basée sur Android 15 pour la série Galaxy S24, après une interruption due à un bug critique empêchant le déverrouillage des appareils.

Le déploiement avait initialement commencé le 7 avril 2025, mais a été suspendu suite à des problèmes signalés en Corée du Sud. Selon Ice Universe, la mise à jour est de nouveau en cours de diffusion à partir du 15 avril 2025, bien que la reprise pour les modèles Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 n’ait pas encore été confirmée.

One UI 7 introduit une refonte majeure de l’interface utilisateur, avec des animations plus fluides, un écran d’accueil repensé et des fonctionnalités d’IA améliorées. La nouvelle barre « Now Bar » offre des mises à jour en temps réel sur l’écran de verrouillage, tandis que les widgets mis à jour et les contrôles de confidentialité renforcés permettent une personnalisation accrue. Les testeurs bêta ont salué ses performances fluides et son esthétique cohérente.

Le déploiement commencera avec les flagships de 2024, comme la série S24 et devrait s’étendre aux anciens modèles, comme la série S23 et le Z Fold 5 d’ici mai. La réponse rapide de Samsung pour résoudre le bug et redémarrer le déploiement reflète son engagement envers la qualité.

Samsung fait son maximum pour déployer One UI 7

Pour les utilisateurs ayant déjà installé One UI 7, Samsung prévoit de publier un correctif pour résoudre les problèmes identifiés. Il est recommandé de désactiver la création automatique de Stories dans l’application Galerie pour éviter toute exposition involontaire de contenus privés.

En résumé, bien que le déploiement de One UI 7 ait connu des retards et des problèmes initiaux, Samsung a pris des mesures pour résoudre les problèmes et reprendre la distribution de la mise à jour, en commençant par la série Galaxy S24.