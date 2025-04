Moto Pad 60 Pro : La tablette Motorola qui va booster votre productivité

Motorola a officiellement lancé la Moto Pad 60 Pro en Inde, marquant ainsi une expansion significative de sa gamme de tablettes. Conçue pour les professionnels, les étudiants et les créatifs, cette tablette allie des spécifications haut de gamme à des fonctionnalités axées sur la productivité.

La Moto Pad 60 Pro présente un design élégant et moderne, mis en valeur par son écran LCD LTPS de 12,7 pouces. Cet écran offre une résolution 3K (2944 x 1840 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant des images fluides et des couleurs éclatantes. Avec une luminosité maximale de 400 nits et les certifications TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue et un affichage sans scintillement, elle est conçue pour un confort visuel optimal même en utilisation prolongée. La tablette est disponible dans un coloris vert bronze Pantone, qui lui confère une touche d’élégance.

Sous le capot, la Moto Pad 60 Pro est équipée du chipset Dimensity 8300 de MediaTek gravé en 4 nm, associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 2.2. Pour ceux qui ont besoin de plus d’espace, le stockage est extensible via un emplacement pour carte microSD prenant en charge jusqu’à 1 To. Cette configuration permet à la tablette de gérer facilement le multitâche, la consommation multimédia et les tâches de productivité.

La qualité audio est remarquable, grâce au système de quatre haut-parleurs JBL avec prise en charge Dolby Atmos. Cette configuration offre un son immersif, améliorant l’expérience, que vous regardiez des vidéos, participiez à des réunions virtuelles ou écoutiez de la musique.

Appareil photo et fonctionnalités supplémentaires

La tablette est équipée d’une caméra arrière de 13 mégapixels avec flash LED, idéal pour la capture de documents ou la photographie. À l’avant, une caméra de 8 mégapixels est conçue pour les appels vidéo et les selfies. La sécurité est assurée par un capteur d’empreintes digitales latéral intégré au bouton d’alimentation. De plus, la Moto Pad 60 Pro est livrée avec le stylet Moto Pen Pro, qui offre une latence ultra-faible, 4096 niveaux de sensibilité à la pression, la détection d’inclinaison, la détection de paume et jusqu’à 35 heures d’autonomie.

Une robuste batterie de 10 200 mAh alimente l’appareil, prenant en charge la charge rapide filaire de 45 W pour minimiser les temps d’arrêt. Les options de connectivité incluent le Wi-Fi, le Bluetooth 5.3, le GPS, le GLONASS, Galileo et un port USB Type-C. La tablette prend également en charge les fonctionnalités Smart Connect, permettant une interaction fluide avec les smartphones et PC Motorola, notamment les fonctions Cross Control, Swipe to Stream et File Transfer.

Prix et disponibilité

La Moto Pad 60 Pro est disponible en deux configurations de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage au prix de 280 euros, et 12 Go de RAM + 256 Go de stockage au prix de 300 euros.

La Moto Pad 60 Pro se positionne comme une option intéressante sur le segment des tablettes milieu de gamme, offrant un écran haute résolution, des performances exceptionnelles et une suite de fonctionnalités visant à améliorer la productivité et le divertissement. Son intégration à l’écosystème Motorola et l’intégration du stylet Moto Pen Pro en font un outil polyvalent répondant aux besoins variés des utilisateurs.