MediaTek présente le Dimensity 8300 avec des performances rapides et des fonctionnalités axées sur l’IA

MediaTek a officiellement dévoilé le chipset Dimensity 8300. Le nouveau chipset de MediaTek, qui équipera les prochains smartphones du marché de milieu à haut de gamme, offre des fonctionnalités internes rapides et une grande efficacité énergétique, ainsi que des capacités d’IA avancées pour la première fois dans cette catégorie de puces.

Le Dimensity 8300 est basé sur l’architecture de processus de 2e génération à 4 nm de TSMC. Il est doté de la dernière architecture CPU Arm v9 et d’un processeur octa-core composé de quatre cœurs Cortex-A715 et de quatre cœurs Cortex-A510.

Par rapport au Dimensity 8200 de la précédente génération, le nouveau chipset de MediaTek offre des performances 20 % plus élevées et une efficacité énergétique 30 % meilleure. Pour les jeux et autres tâches exigeantes, MediaTek a opté pour le nouveau GPU Mali-G615 qui offre une augmentation considérable de 60 % des prouesses graphiques brutes tout en étant 50 % plus économe en consommation d’énergie.

La norme de stockage est également passée de l’UFS 3.1 à l’UFS 4.0, promettant de doubler les vitesses de lecture et d’écriture par rapport au Dimensity 8200.

Bien sûr, l’IA est partout, et MediaTek ne s’en prive pas.

Prêt pour l’IA générative

Outre un processeur, un GPU et une mémoire plus rapides, le Dimensity 8300 est le premier chipset (dans cette catégorie) à offrir une prise en charge complète de l’IA générative. Cela est possible grâce au processeur APU 780 AI intégré dans le chipset. Cela signifie que les développeurs peuvent tirer parti de ce chipset pour créer des applications d’IA qui exploitent de Large Language Model (LLM). Par rapport au Dimensity 8200, le Dimensity 8300 multiplie par 3 les performances en matière d’intelligence artificielle.

Le Dimensity 8300 de MediaTek prend en charge le Imagiq 980 HDR-ISP 14 bits pour des vidéos plus nettes et plus claires jusqu’à 4K à 60 fps en HDR. Pour une meilleure efficacité énergétique, MediaTek a intégré la technologie HyperEngine dans le Dimensity 8300, qui s’adapte intelligemment aux demandes de calcul et surveille la température de l’appareil pendant les jeux et autres tâches exigeantes.

Le Dimensity 8300 prend en charge la 5G sub-6GHz avec des vitesses allant jusqu’à 5,17 Gb/s. En revanche, il ne prend pas encore en charge la 5G à ondes millimétriques. Il est également doté de la technologie de coexistence hybride Wi-Fi/Bluetooth qui permet aux écouteurs, aux manettes de jeu sans fil et à d’autres périphériques de fonctionner ensemble en toute transparence.

Les premiers appareils équipés du Dimensity 8300 de MediaTek seront commercialisés dans le courant de l’année.