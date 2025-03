HomePod avec écran : Apple repousse le lancement à fin 2025, les raisons dévoilées

Apple est en train de finaliser son tout premier HomePod avec un écran, un appareil qui pourrait révolutionner la maison connectée en intégrant Siri et Apple Home dans une interface tactile. Initialement attendu début 2025, le lancement de ce nouveau HomePod serait désormais prévu pour le troisième trimestre 2025, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Ce retard, bien que non officiellement annoncé comme tel, serait lié à deux raisons principales : l’intégration d’un Siri plus avancé et un redesign de l’interface logicielle prévu avec iOS 19 et macOS 16.

Un HomePod avec écran : Une révolution pour Siri et Apple Home

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent sur un HomePod doté d’un écran, un concept qui rapprocherait Apple des Amazon Echo Show et Google Nest Hub. Ce nouveau HomePod pourrait être présenté en même temps que la gamme iPhone 17, en septembre 2025, pour une sortie dans les semaines suivantes.

Selon les premières fuites, l’appareil disposerait d’un écran de 6 ou 7 pouces et fonctionnerait sous une version modifiée d’iOS ou tvOS, permettant d’afficher des widgets, de contrôler les appareils HomeKit, et de gérer des appels FaceTime.

Pourquoi un lancement plus tardif en 2025 ?

Apple a récemment confirmé que l’amélioration de Siri et son intégration à Apple Intelligence sont reportées à 2026. Ce nouveau HomePod, fortement dépendant de l’IA conversationnelle, pourrait donc voir son lancement aligné avec une version plus avancée de Siri.

D’après les dernières rumeurs, iOS 19 et macOS 16 apporteront un changement majeur dans l’interface utilisateur, avec des icônes redessinées, de nouvelles animations et un design plus moderne. Apple voudrait donc que le HomePod avec écran adopte ce nouveau langage visuel.

Avec l’ajout d’un écran, Apple pourrait repositionner le HomePod comme un véritable hub domestique, capable de concurrencer Amazon et Google.

Apple pourrait se différencier avec :

Une intégration poussée avec iOS et macOS (messages, appels FaceTime, widgets dynamiques).

Un accent sur la confidentialité, contrairement aux produits de Google et Amazon qui exploitent les données des utilisateurs.

Un design premium, fidèle à la philosophie Apple.

À quand l’annonce officielle ?

WWDC 2025 (Juin 2025) : Apple pourrait présenter iOS 19, macOS 16 et le HomePod avec écran en avant-première.

Septembre 2025 : Annonce officielle du HomePod avec écran aux côtés des iPhone 17.

Octobre 2025 : Lancement commercial, avec des précommandes ouvertes dès la fin de l’événement Apple.

Seriez-vous prêt à acheter un HomePod avec écran ? Pensez-vous qu’Apple peut surpasser Google et Amazon sur ce marché ?