Samsung Bespoke AI : La maison intelligente de demain, c’est maintenant !

Samsung continue d’innover dans le domaine des appareils électroménagers intelligents avec le lancement de nouveaux produits Bespoke AI pour 2025. Ces ajouts viennent compléter la gamme déjà dévoilée plus tôt cette année lors du CES et du KBIS, mettant l’accent sur trois caractéristiques principales : une commodité améliorée grâce à l’IA, une meilleure connectivité et des designs modernes et élégants.

Bespoke AI Laundry Vented Combo

Le premier produit phare est le Bespoke AI Laundry Vented Combo, présenté comme le premier lave-linge séchant tout-en-un ventilé de l’industrie. Cette innovation élimine le besoin de transférer les vêtements entre deux machines. Doté d’un écran tactile LCD AI Home de 7 pouces, il offre un contrôle facile des cycles et des paramètres. Avec une capacité de tambour de 150 litres, il assure un nettoyage puissant en seulement 68 minutes.

La fonction AI OptiWash & Dry ajuste automatiquement les paramètres pour garantir des résultats optimaux de lavage et de séchage. Pour le séchage, l’appareil utilise un chauffage interne et un ventilateur, tandis que la fonction Auto Open Door permet à l’humidité de s’échapper après le cycle, aidant ainsi les vêtements à sécher davantage. De plus, le système Flex Auto Dispense offre une commodité en distribuant automatiquement le détergent (jusqu’à 47 charges) ou une combinaison de détergent et d’assouplissant.

Bespoke AI Jet Ultra Cordless Stick Vacuum

Samsung a également introduit le nouvel Bespoke AI Jet Ultra Cordless Stick Vacuum. Son moteur HexaJet offre une puissance d’aspiration impressionnante de 400 AW, en faisant l’un des aspirateurs balais sans fil les plus puissants de la marque. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage de toute la maison avec une autonomie remarquable allant jusqu’à 100 minutes.

L’aspirateur est équipé d’un écran LCD permettant une surveillance et un contrôle faciles. Il intègre également le mode AI Cleaning 2.0, qui ajuste intelligemment la puissance d’aspiration et la vitesse de la brosse en fonction du type de sol nettoyé.

Une caractéristique remarquable est la station All-in-One Clean Station, qui charge automatiquement l’aspirateur et vide le bac à poussière, éliminant ainsi le besoin de manipuler la saleté manuellement. La Clean Station utilise la technologie Air Spin Edge pour éliminer efficacement les débris et piège 99,999 % des particules fines de poussière, assurant un air plus propre dans votre maison.

De plus, l’aspirateur offre une connectivité Wi-Fi intégrée et une compatibilité avec SmartThings pour une commodité accrue.

Intégration de l’IA et de la connectivité

Samsung étend la capacité de ses appareils à interagir avec les utilisateurs de manière plus intuitive. Par exemple, le Bespoke AI Jet Ultra est doté d’un panneau de commande LCD qui, en plus d’afficher des informations standard telles que le niveau de puissance et l’autonomie de la batterie, peut notifier l’utilisateur en cas d’appel téléphonique ou de message texte entrant. Cette fonctionnalité assure que vous ne manquerez aucune notification importante, même pendant le nettoyage.

De même, le Bespoke AI Laundry Vented Combo permet aux utilisateurs de répondre aux appels directement via son écran tactile intégré de 7 pouces. Cette intégration vise à améliorer la commodité, en particulier lorsque votre téléphone n’est pas à portée de main. Ces fonctionnalités nécessitent un compte Samsung et l’application SmartThings pour fonctionner, et sont compatibles avec les appareils Android et iOS.

AI Home: une interface centralisée

Samsung introduit le concept AI Home, qui consiste à intégrer des écrans LCD de 7 ou 9 pouces dans divers appareils électroménagers, y compris les réfrigérateurs intelligents et les fours muraux. Ces écrans servent de panneaux de contrôle pour l’appareil et s’intègrent avec d’autres appareils domestiques intelligents via la plateforme SmartThings.

Ils prennent également en charge des applications telles que la musique, la météo et la cuisine, offrant une expérience utilisateur enrichie et centralisée.

Disponibilité et offres

À l’heure où j’écris ces lignes, les nouveaux appareils Bespoke AI de Samsung sont uniquement disponibles en précommande outre-Atlantique.

Samsung continue de repousser les limites de l’innovation en intégrant l’intelligence artificielle et des fonctionnalités connectées dans ses appareils électroménagers, visant à simplifier les tâches quotidiennes et à améliorer l’expérience utilisateur dans la maison moderne.