CES 2025 : Samsung, vos courses directement depuis votre réfrigérateur !

Alors que le CES 2025 approche, Samsung continue de repousser les limites de l’innovation dans l’électroménager. Après avoir annoncé des réfrigérateurs haut de gamme équipés d’écrans tactiles avancés, la firme sud-coréenne a révélé une nouvelle fonctionnalité majeure : la possibilité de commander des courses directement via Instacart.

Cette annonce renforce le rôle central des réfrigérateurs connectés dans une maison intelligente.

Commandes de courses facilitées grâce aux écrans tactiles AI Family Hub+ et AI Home

Les nouveaux réfrigérateurs de Samsung, dotés de la technologie AI Vision Inside et d’écrans tactiles intelligents, permettent désormais aux utilisateurs de commander leurs courses directement sur Instacart.

Cette fonctionnalité sera disponible sur les modèles équipés d’un écran AI Home de 9 pouces, et les versions haut de gamme avec un écran AI Family Hub+ de 32 pouces lancés en 2025.

Grâce à un partenariat pluriannuel entre Samsung et Instacart, la commande de produits alimentaires devient plus intuitive. L’intégration d’Instacart utilise une API avancée de correspondance des produits pour identifier précisément les articles à acheter.

Mise à jour pour les anciens modèles

Bonne nouvelle pour les utilisateurs des réfrigérateurs existants de la gamme AI Family Hub+ : Samsung prévoit de déployer une mise à jour OTA (Over-The-Air) plus tard dans l’année. Cela démontre l’engagement de la marque à enrichir ses appareils déjà commercialisés avec de nouvelles fonctionnalités via son programme logiciel Smart Forward.

Jeong Seung Moon, Vice-Président Exécutif et Directeur de l’équipe Expérience Consommateur chez Samsung Digital Appliances, a déclaré : « La combinaison des technologies clés de Samsung et de l’excellente plateforme de shopping en ligne d’Instacart représente un exemple parfait de la manière dont un partenariat peut offrir un niveau de commodité inédit ».

Une maison connectée qui évolue

Cette annonce s’inscrit dans la vision de Samsung d’un écosystème intelligent intégré, où les appareils connectés ne se contentent plus de répondre à des commandes, mais anticipent les besoins des utilisateurs. La fonctionnalité de commande via Instacart s’ajoute aux innovations récentes, telles que la gestion automatique des stocks alimentaires grâce à l’AI Vision Inside et la création de listes de courses optimisées.

Avec ces améliorations, Samsung ne se contente pas de fabriquer des réfrigérateurs ; il redéfinit leur rôle au sein de nos vies. En combinant technologie IA, connectivité avancée et partenariats stratégiques, Samsung vise à rendre le quotidien des consommateurs plus fluide et plus pratique.

Vers une expérience évolutive

Cette initiative confirme également la stratégie de Samsung de proposer des appareils capables d’évoluer avec le temps grâce à des mises à jour régulières. Cela souligne l’importance pour les consommateurs d’investir dans des solutions durables et adaptées à l’avenir, où le hardware et le software s’enrichissent mutuellement.

Que ce soit pour une meilleure gestion des aliments, un suivi automatisé ou une expérience de commande sans friction, Samsung positionne ses réfrigérateurs connectés comme un point central de la maison intelligente.