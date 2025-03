ChatGPT suspend la génération d’images après une popularité inattendue de GPT-4o et du style Ghibli

OpenAI vient de suspendre l’accès à sa nouvelle fonctionnalité de génération d’images via GPT-4o pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT, à peine 24 heures après son lancement. Si cette fonctionnalité, propulsée par le modèle de raisonnement GPT-4o, avait pour but d’améliorer le réalisme des images et la qualité du texte généré, elle a rapidement déclenché une tendance virale incontrôlée, poussant OpenAI à revoir sa stratégie de déploiement.

Une fonctionnalité devenue virale en quelques heures

Dès son activation dans la version gratuite de ChatGPT, les utilisateurs se sont rués sur la nouvelle fonctionnalité de génération d’images. Résultat : des milliers de créations dans le style du studio japonais Studio Ghibli ont inondé les réseaux sociaux. On a pu voir :

Des photos de famille retravaillées à la sauce Ghibli

Des scènes des JO de Paris 2024 ou de films cultes comme Le Parrain ou Star Wars

Des mèmes célèbres comme « Distracted Boyfriend » ou « Disaster Girl » reformatés dans ce style enchanteur

Même le CEO d’OpenAI, Sam Altman, a joué le jeu en remplaçant sa photo de profil sur X par une version Ghibli de lui-même, générée avec GPT-4o selon toute vraisemblance. Mais très vite, il a également annoncé sur X que le déploiement de la génération d’images pour la version gratuite de ChatGPT serait reporté, sans fournir de date de retour.

« Images in ChatGPT are wayyyy more popular than we expected », a-t-il reconnu dans son post, en ajoutant que la popularité de la fonctionnalité avait dépassé toutes leurs prévisions.

GPT-4o : génération d’images plus précise et plus réaliste

GPT-4o repose sur une méthode de génération dite « autoregressive », qui crée l’image de gauche à droite et de haut en bas, au lieu de tout générer d’un coup. Cette approche améliore considérablement la cohérence visuelle, en particulier dans le rendu des textes. Contrairement aux anciennes IA connues pour produire des textes flous ou incompréhensibles, GPT-4o est capable de générer du texte net, lisible et contextuellement cohérent.

Selon le Wall Street Journal, OpenAI a soumis GPT-4o à un entraînement post-lancement dirigé par des humains, visant à identifier les erreurs courantes dans les rendus texte/image.

Des questions juridiques et éthiques toujours en suspens

Comme toujours avec l’IA, la popularité d’un outil soulève des interrogations sur les droits d’auteur et la légalité. Selon Evan Brown, avocat spécialisé en propriété intellectuelle chez Neal & McDevitt, les utilisateurs générant des images dans le style Studio Ghibli ne violent techniquement pas la loi, car le style n’est pas protégé par le droit d’auteur. Mais cela reste une zone grise juridique.

Un porte-parole d’OpenAI a également déclaré à TechCrunch que ChatGPT peut imiter le style d’un studio, mais pas celui d’un artiste individuel — une nuance cruciale pour éviter des poursuites juridiques potentielles.

Le succès fulgurant de la génération d’images avec GPT-4o démontre l’immense potentiel créatif et viral de l’IA, mais aussi les défis techniques, juridiques et éthiques qu’il implique. OpenAI semble chercher à reprendre le contrôle de la situation en suspendant temporairement l’accès gratuit, le temps de réévaluer sa capacité technique et de cadrer les usages. En attendant, seuls les abonnés des formules Plus, Pro et Team peuvent toujours profiter de cette fonctionnalité révolutionnaire.