OpenAI Academy : Une plateforme éducative gratuite pour tous, du débutant à l’expert IA

Dans un contexte où l’intelligence artificielle transforme rapidement nos vies professionnelles et personnelles, OpenAI vient d’annoncer le lancement de « OpenAI Academy », une ressource publique gratuite dédiée à la formation en IA, ouverte à tous les niveaux de compétence.

L’initiative vise à rendre l’éducation à l’intelligence artificielle plus accessible, notamment à ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder à des formations coûteuses.

Une plateforme éducative gratuite, accessible en ligne

Disponible dès maintenant via academy.openai.com, OpenAI Academy propose une variété de contenus éducatifs en ligne et en présentiel. Il suffit de créer un compte pour y accéder gratuitement. Le programme comprend :

Des ateliers pratiques (hands-on workshops),

Des discussions entre pairs (peer discussions),

Des tutoriels sur des outils IA comme Sora (génération de vidéos), la création de GPTs personnalisés, ou encore l’usage de ChatGPT en mode Deep Research.

Un projet initialement destiné aux développeurs avancés, désormais ouvert à tous

Lancé à l’origine comme un programme en présentiel pour les profils techniques avancés, OpenAI a élargi la portée de Academy pour inclure :

Les enseignants,

Les étudiants,

Les chercheurs d’emploi,

Les dirigeants de petites entreprises,

Les acteurs du secteur non lucratif.

L’objectif est clair : donner à chacun les clés pour mieux comprendre l’IA, en améliorer l’usage au quotidien, et surtout développer son potentiel économique et personnel grâce à ces nouvelles compétences.

Des partenaires éducatifs et sociaux pour toucher un large public

Pour garantir la qualité et l’accessibilité de ses contenus, OpenAI s’est associé à des acteurs éducatifs et sociaux de premier plan, notamment :

Common Sense Media, pour la création de contenus à la demande,

Des institutions académiques comme Georgia Tech et Miami Dade College,

Des organisations à but non lucratif telles que Goodwill, CareerVillage, Talent Ready Utah, ou encore OATS from AARP.

Exemple concret : un atelier d’IA avec Goodwill Keystone

Un atelier organisé par Goodwill Keystone en Pennsylvanie enseignera aux demandeurs d’emploi comment utiliser ChatGPT pour améliorer leur CV, simuler des entretiens d’embauche, ou encore obtenir des conseils de carrière personnalisés. Une approche concrète et pragmatique pour réduire la fracture numérique et mettre l’IA au service de l’insertion professionnelle.

Un projet à fort impact, gratuit et inclusif

Alors que la majorité des formations IA sont coûteuses et peu accessibles, OpenAI démocratise l’apprentissage de l’IA en supprimant les barrières financières. Avec son statut d’acteur majeur de l’IA, l’entreprise confère à OpenAI Academy une légitimité forte et un attrait certain, notamment auprès des utilisateurs en quête de montée en compétences rapide et efficace.

OpenAI Academy pourrait bien devenir un point de référence mondial pour l’éducation à l’intelligence artificielle. En mêlant accessibilité, contenu de qualité et accompagnement personnalisé, OpenAI entend rendre l’IA compréhensible et utilisable par tous, et contribuer ainsi à un avenir numérique plus équitable et inclusif.