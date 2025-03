XPPen Magic Note Pad : une tablette Android pour le dessin et la prise de notes

Célèbre pour ses tablettes graphiques, XPPen, se positionne désormais sur le marché des tablettes autonomes avec son Magic Note Pad, un appareil qui repousse les limites de la prise de notes numérique et du dessin. Grâce à son écran couleur 3-en-1 révolutionnaire X-Paper et à son stylet EMR X3 Pro Pencil 2, ce nouveau produit promet une expérience plus fluide, plus naturelle et plus immersive.

Le Magic Note Pad introduit le premier écran numérique X-Paper 3-en-1, conçu pour améliorer la lecture, la prise de notes et la créativité visuelle. Avec sa résolution de 1920 x 1200 pixels, sa fréquence de rafraîchissement 90 Hz et sa couverture 95 % du gamut sRGB, cet écran offre une restitution fidèle des couleurs tout en étant agréable pour les yeux.

Ce qui distingue vraiment cette technologie, c’est la possibilité de basculer entre trois modes d’affichage adaptés à différents usages :

Mode Naturel : un affichage en couleurs complètes pour profiter de visuels éclatants et immersifs.

Mode Couleurs atténuées : une saturation réduite pour minimiser les distractions et optimiser la concentration.

Mode Papier encre : une interface noir et blanc, idéale pour la lecture et la prise de notes prolongée, réduisant la fatigue oculaire.

L’écran est également nano-gravé pour réduire les reflets et améliorer l’expérience d’écriture, en imitant la texture du papier.

Magic Note Pad: Un stylet ultra-précis sans batterie

Le X3 Pro Pencil 2, inclus avec la tablette, utilise la technologie EMR (Electromagnetic Resonance), ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être rechargé. Il offre une expérience fluide et réactive avec 16 384 niveaux de pression, une pointe souple inspirée des stylos gel et une personnalisation avancée via son bouton de raccourci.

Une écriture rapide et précise : l’EMR détecte l’angle, la pression et la position du stylet pour un rendu naturel et fluide.

Un attachement magnétique : le stylet se fixe facilement sur la tablette pour éviter de le perdre.

Un raccourci personnalisable : possibilité de configurer le bouton comme gomme ou pour d’autres fonctions.

L’écran X-Paper et le X3 Pro Pencil 2 font du Magic Note Pad une alternative sérieuse aux carnets et tablettes classiques. Que ce soit pour annoter des documents, dessiner des croquis techniques ou réaliser des présentations visuelles, cette tablette offre une expérience fluide et efficace.

Idéal pour les artistes : un rendu couleur fidèle et une prise en charge précise des traits pour le dessin.

Parfait pour les étudiants et professionnels : prise de notes rapide, annotation de fichiers PDF et synchronisation facile avec d’autres appareils.

Une expérience de lecture immersive : le mode noir et blanc réduit la fatigue oculaire et améliore la concentration.

Un écosystème ouvert et flexible sous Android 14

Contrairement à de nombreux concurrents, le Magic Note Pad fonctionne sous Android 14 avec Google Play Services. Cela signifie un accès à toutes les applications du Play Store, comme OneNote, Evernote ou Adobe Acrobat, et la possibilité de personnaliser l’expérience utilisateur.

Ainsi, vous allez disposer d’un large choix d’applications et d’utiliser vos outils préférés pour la productivité et la création. Il s’agit d’un écosystème évolutif, la tablette s’adaptant à vos besoins avec des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.

Enfin, la tablette offre une connectivité complète : Wi-Fi 5, Bluetooth, stockage extensible et compatibilité avec d’autres appareils Android.

Un prix compétitif pour une technologie innovante

Le Magic Note Pad est proposé au tarif de 439,99 euros, avec une réduction à 42,08 euros lors de son lancement. Ce prix inclut le stylet X3 Pro Pencil 2, sans frais supplémentaires ni abonnement obligatoire.

Le XPPen Magic Note Pad apporte une véritable révolution dans le domaine des tablettes de prise de notes et du dessin numérique. Grâce à son écran innovant, son stylet avancé et son interface Android flexible, il offre une alternative performante aux tablettes classiques tout en conservant une sensation proche du papier.

Et vous, seriez-vous prêt à adopter le Magic Note Pad pour remplacer votre carnet de notes ou votre tablette traditionnelle ?