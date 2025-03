Galaxy Tab S10 FE/FE+ : caractéristiques, prix en Europe, Samsung joue la carte de la continuité

Samsung s’apprête à commercialiser ses nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+, qui devraient être disponibles d’ici deux semaines. Grâce aux récentes fuites publiées par WinFuture, nous avons désormais un aperçu détaillé de leur design, spécifications et prix en Europe.

Les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ conservent une structure en aluminium, ce qui leur confère une apparence haut de gamme et une solidité appréciable. Elles sont certifiées IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière, un atout indéniable pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements plus exigeants. Comme sur les modèles précédents, le S Pen est inclus dans la boîte, un choix qui ravira les utilisateurs adeptes de la prise de notes et du dessin numérique.

Samsung a décidé d’équiper ses nouvelles tablettes du processeur Exynos 1580, déjà présent sur le Galaxy A56. Ce processeur représente une amélioration par rapport au Exynos 1380 des modèles Tab S9 FE, offrant une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues. Il sera accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM, ainsi que de 128 Go ou 256 Go de stockage, avec la possibilité d’extension via microSD. Côté connectivité, les tablettes seront compatibles Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3 et offriront une version 5G en option.

La Galaxy Tab S10 FE proposera un écran IPS LCD de 10,9 pouces, avec une résolution de 2304 × 1440 pixels, ainsi qu’un taux de rafraîchissement probablement limité à 90 Hz, à l’image de la Tab S9 FE.

De son côté, la Galaxy Tab S10 FE+ bénéficiera d’un écran plus grand de 13,1 pouces, avec une résolution plus élevée de 2880 × 1800 pixels. Ces deux modèles offriront une expérience fluide et immersive, bien que Samsung n’ait pas encore confirmé la présence d’une dalle OLED, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs.

Galaxy Tab S10 FE : Une autonomie confortable et une recharge rapide

Les deux tablettes bénéficieront d’une batterie généreuse, avec 8 000 mAh pour la Galaxy Tab S10 FE et 10 090 mAh pour la Tab S10 FE+. Elles prendront en charge une recharge rapide de 45W, permettant de retrouver une autonomie complète en un temps réduit.

Côté photographie, Samsung a fait évoluer les capteurs. La Galaxy Tab S10 FE abandonne l’ancien capteur principal de 8 mégapixels pour un nouveau capteur de 13 mégapixels, offrant une amélioration de la qualité des images. En revanche, la Galaxy Tab S10 FE+ surprend en supprimant l’objectif ultra grand-angle, une fonctionnalité pourtant présente sur la Tab S9 FE+.

Ce choix pourrait frustrer certains utilisateurs qui appréciaient la polyvalence de la configuration précédente. Les deux tablettes disposeront néanmoins d’un capteur frontal de 12 mégapixels, parfaitement adapté aux appels vidéo et à la reconnaissance faciale.

Des prix positionnés sur le segment milieu de gamme

Samsung a prévu plusieurs configurations pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. La Galaxy Tab S10 FE sera proposée à 579 € pour la version Wi-Fi avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et montera à 679 € pour la version 12 Go/256 Go. Les modèles 5G coûteront respectivement 679 € et 779 €.

De son côté, la Galaxy Tab S10 FE+ sera commercialisée à partir de 749 € pour la version Wi-Fi avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que la version 12 Go/256 Go atteindra 849 €. Les variantes compatibles 5G seront facturées 849 € et 949 € selon la configuration choisie.

Avec ces nouvelles tablettes, Samsung propose une évolution progressive plutôt qu’une révolution. L’ajout du processeur Exynos 1580, la résistance IP68, et l’intégration du S Pen en font des modèles attractifs pour ceux cherchant une tablette performante et polyvalente. Cependant, l’absence d’écran OLED et la suppression de l’ultra grand-angle sur la version Plus risquent de décevoir les utilisateurs exigeants.

Samsung semble donc jouer la carte de la continuité en conservant l’ADN de la gamme FE, mais sans apporter d’innovations majeures.