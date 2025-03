Google Docs : Résumé automatique par IA avec Gemini, la productivité boostée

Google Workspace vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité pour Google Docs : un outil basé sur l’IA Gemini permettant de générer des résumés automatiques de documents.

L’objectif est de rendre les textes longs plus digestes et plus faciles à comprendre, notamment pour des contenus comme les rapports techniques, les notes de réunion, les documents stratégiques et les briefs marketing.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais insérer un résumé généré par l’IA directement dans leur document. Le résumé s’adapte automatiquement si le contenu est modifié.

Comment utiliser Gemini dans Google Docs ?

Accédez à « Insérer » → « Blocs de construction » → « Résumé IA »

Ou tapez simplement » @Résumé IA » dans le document

Une fois généré, le résumé reste modifiable et peut être amélioré en collaboration avec d’autres utilisateurs du document.

Toutefois, comme pour Wordtune, Grammarly et d’autres outils d’IA, le résumé généré ne sera pas parfait. Même si Gemini est l’une des IA les plus avancées, elle peut faire des erreurs. Il est donc conseillé de l’utiliser comme une base de travail plutôt que comme une solution définitive.

Un déploiement progressif jusqu’en 2025

Cette fonctionnalité sera déployée progressivement :

Domaines Rapid Release : disponibles dès aujourd’hui, avec un déploiement sur 15 jours

Domaines Scheduled Release : lancement prévu le 8 avril 2025

Qui peut en profiter ?

L’outil Résumé IA de Google Docs est réservé aux abonnés :

Google Workspace Business Standard, Plus, Enterprise Standard et Plus

Google One AI Premium (mais pas aux abonnés Google One classiques)

Les anciens abonnés aux offres Gemini Business et Enterprise (vendues avant janvier 2025)

Bien que cette fonctionnalité soit une avancée bienvenue, Google semble en retard par rapport à des outils comme Wordtune, qui permettent déjà de résumer, analyser et même identifier des sources.

Cependant, Google mise sur la qualité de Gemini, qui pourrait offrir des résumés plus précis et plus contextuels que ceux des solutions concurrentes.

Un abonnement à AI Premium vaut-il le coup juste pour cette fonction ? À vous de voir si vous en avez réellement besoin.