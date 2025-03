Accueil » Google Gemini : Personnalisation via l’historique, Gemini Flash 2.0 et Gems accessibles à tous

Google Gemini : Personnalisation via l’historique, Gemini Flash 2.0 et Gems accessibles à tous

Google Gemini : Personnalisation via l'historique, Gemini Flash 2.0 et Gems accessibles à tous

Google continue d’améliorer son IA conversationnelle Gemini, en ajoutant plusieurs fonctionnalités majeures destinées à rendre l’expérience utilisateur plus fluide et plus personnalisée. Ces mises à jour concernent aussi bien les utilisateurs gratuits que ceux de Gemini Advanced.

Parmi les nouveautés phares : la possibilité d’analyser votre historique de recherche pour offrir des réponses personnalisées, une extension à d’autres applications, comme Google Photos et Notes, et une IA encore plus puissante.

Une IA qui apprend de vos recherches : le mode « Gemini avec personnalisation »

L’une des nouveautés les plus marquantes est « Gemini avec personnalisation », une version améliorée du modèle Gemini 2.0. Ce mode expérimental permet à l’IA d’analyser votre historique de recherche afin de personnaliser ses réponses.

Pour l’activer, il suffit de sélectionner « Personnalisation (expérimental) » dans le menu des modèles de l’application Gemini. Une fois activé, l’IA évaluera si l’intégration de votre historique de recherche peut affiner ses réponses.

Par exemple, si vous demandez à Gemini des idées de destinations de voyage et que vous avez récemment recherché le prix des billets d’avion pour Porto Rico, l’IA pourrait vous suggérer cette destination ou d’autres options dans les Caraïbes.

Google indique que cette fonctionnalité est particulièrement utile pour :

Le brainstorming, notamment pour des idées de contenu YouTube.

Les recommandations personnalisées, que ce soit pour des voyages, des hobbies ou des choix de carrière.

Google prévoit également d’étendre cette personnalisation en intégrant d’autres services, comme Google Photos et YouTube dans les mois à venir.

Respect de la vie privée

La personnalisation est entièrement optionnelle, et Google assure avoir mis en place plusieurs garde-fous :

L’IA n’utilisera votre historique que si vous activez la fonction manuellement.

Une bannière dans la fenêtre de discussion signalera quand l’historique est utilisé, avec un lien rapide pour le désactiver.

Vous pouvez également demander à Gemini de se baser sur vos conversations précédentes pour améliorer ses réponses.

Gemini Flash 2.0 : Plus de performance et de raisonnement avancé

Google a également annoncé que le modèle « Gemini 2.0 Flash Thinking », encore en phase expérimentale, est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

Quelles améliorations ?

Un meilleur raisonnement multi-étapes, similaire aux modèles avancés de ChatGPT.

Une meilleure gestion des fichiers, avec la possibilité d’uploader des documents pour des analyses plus précises.

Une intégration plus poussée avec des services comme YouTube et Google Maps.

Pour les utilisateurs Gemini Advanced, une grande nouveauté est l’extension de la fenêtre de contexte à 1 million de tokens. Cette mise à jour permet à l’IA de traiter des quantités massives d’informations en une seule interaction, ce qui améliore considérablement sa précision pour les tâches de recherche et d’analyse complexes.

Les « Gems » désormais accessibles à tous

Enfin, Google généralise l’accès aux « Gems », une fonctionnalité qui était jusqu’ici réservée aux utilisateurs Gemini Advanced.

Qu’est-ce que les « Gems » ?

Ce sont des versions personnalisées de Gemini, qui peuvent être configurées comme des experts en IA spécialisés sur un sujet précis.

Cela fonctionne comme les GPT de ChatGPT, où vous pouvez pré-entraîner une version de Gemini à répondre d’une manière spécifique selon vos besoins (par exemple, en tant qu’expert en programmation, nutritionniste ou conseiller en voyage).

Quand et comment accéder à ces nouvelles fonctionnalités ?

Toutes ces mises à jour sont en cours de déploiement, mais Google précise qu’elles pourraient prendre un peu de temps avant d’être disponibles pour tous les utilisateurs.

Si vous ne voyez pas encore ces options, patience, elles devraient bientôt apparaître dans votre application Gemini !

Avec ces améliorations, Gemini devient bien plus qu’un simple chatbot :

Il comprend et apprend de vos habitudes pour offrir des réponses ultra-personnalisées.

Il s’intègre mieux à l’écosystème Google et aux apps tierces.

Il gagne en rapidité et en précision, grâce à son nouveau modèle d’IA et son immense contexte de 1 million de tokens.

Que pensez-vous de ces améliorations ? Êtes-vous prêt à tester Gemini avec la personnalisation activée ?