Accueil » Motorola Moto G56/G86 et Edge 60 : Prix et coloris des futurs smartphones dévoilés

Motorola Moto G56/G86 et Edge 60 : Prix et coloris des futurs smartphones dévoilés

Motorola Moto G56/G86 et Edge 60 : Prix et coloris des futurs smartphones dévoilés

La série Moto Edge 50 a attiré beaucoup d’attention de la part des acheteurs de milieu de gamme avec son design impressionnant, ses capacités d’imagerie améliorées et son interface utilisateur épurée. Désormais, les successeurs, ainsi que les Moto G56 et G86, entrent dans la conversation.

Motorola s’apprête à renouveler ses gammes Moto G et Edge avec les Moto G56, G86 et Edge 60. Des fuites récentes révèlent les coloris et les prix en Europe de ces nouveaux smartphones.

Le Moto G56 sera disponible en noir, bleu et vert clair, avec un prix de 250 euros pour la version 8 Go + 256 Go. Le Moto G86 sera proposé en doré, violet clair, rouge et bleu, avec un prix de 330 euros pour la même configuration de mémoire.

Moto Edge 60 : des flagships aux designs élégants

La gamme Moto Edge 60 comprendra trois modèles : le Edge 60, le Edge 60 Fusion et le Edge 60 Pro. Le Edge 60 Fusion sera disponible en bleu et gris, au prix de 350 euros pour la version 8 Go + 256 Go. Le Edge 60 standard sera proposé en bleu et vert, au prix de 380 euros pour la même configuration. Le Edge 60 Pro, le plus haut de gamme, coûtera 600 euros et sera disponible en bleu, vert et violet.

Le Edge 60 Pro bénéficiera d’une batterie de 5100 mAh avec charge rapide de 68W, une nette amélioration par rapport au Edge 50 Pro. La gamme Edge 60 pourrait également inclure un modèle avec stylet, analogue au Moto G Stylus, mais avec des spécifications plus puissantes.

Les nouveaux smartphones de Motorola promettent des améliorations significatives en termes de design, de performances et de fonctionnalités. Il faudra attendre leur lancement officiel pour confirmer ces informations et découvrir tous les détails de ces nouveaux modèles.