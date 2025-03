Samsung Galaxy Buds FE 2 : Des écouteurs sans fil abordables en préparation

Samsung prépare une nouvelle paire d’écouteurs sans fil abordables, les Galaxy Buds FE 2, successeurs des Galaxy Buds FE lancés en 2023. Cette initiative vise à offrir aux utilisateurs une alternative plus abordable face aux Galaxy Buds 3 récemment commercialisés

Selon GalaxyClub, des indices sur le firmware et le numéro de modèle (SM-R410) des Galaxy Buds FE 2 ont été découverts, suggérant une continuité avec les Galaxy Buds FE originaux (SM-R400). Bien que les détails spécifiques sur le design et les fonctionnalités des Galaxy Buds FE 2 soient encore limités, il est possible que Samsung adopte le design à tige introduit avec la série Galaxy Buds 3.

Les Galaxy Buds FE se distinguent par leurs embouts interchangeables, une caractéristique rare dans la gamme d’écouteurs de la marque, et il est envisageable que les Galaxy FE 2 conservent cette particularité tout en bénéficiant d’un boîtier de chargement mis à jour.

Le lancement des Galaxy Buds FE 2 est prévu pour fin 2025, en cohérence avec le calendrier de sortie de leurs prédécesseurs en 2023. Les Buds FE étaient proposés à 109 euros, et il est attendu que les Galaxy FE 2 soient commercialisés à un prix similaire.

En comparaison, les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro sont respectivement disponibles à 180 euros et 250 euros. Si les Galaxy Buds FE 2 adoptent le design à tige et conservent un tarif autour de 100 euros, ils pourraient représenter une option attractive pour de nombreux utilisateurs.

Galaxy Buds FE 2 : Date de lancement et positionnement tarifaire

Les Galaxy Buds FE 2 pourraient offrir une alternative intéressante aux modèles plus onéreux de Samsung, en combinant des caractéristiques modernes à un prix abordable.

Les consommateurs à la recherche d’écouteurs sans fil performants sans compromettre leur budget pourraient trouver en ces nouveaux modèles une solution adaptée.