Honor Magic V4 : Ultra-fin, ultra-puissant, ultra-zoom !

Honor s’apprête à lancer son prochain smartphone pliable, le Magic V4, dès le mois de juin. Un nouveau leak dévoile des informations cruciales sur ses caractéristiques, notamment un processeur puissant, un écran amélioré, et un design encore plus fin que son prédécesseur, le Magic V3.

Le Magic V4 devrait embarquer la Snapdragon 8 Elite, une version full-core plus puissante que la version à 7 cœurs trouvée sur le OPPO Find N5. Ce choix de processeur promet d’améliorer les performances globales du téléphone, notamment en matière de multitâche et de jeux.

Honor semble vouloir pousser encore plus loin la qualité d’affichage avec :

Un émcran intérieur de 8 pouces, LTPO, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 2K.

Un écran de couverture de 6,45 pouces, également LTPO et 120 Hz.

Cette configuration garantit une fluidité optimale et une consommation d’énergie optimisée grâce à la technologie LTPO, qui adapte dynamiquement la fréquence de rafraîchissement en fonction du contenu affiché.

Honor Magic V4 : Des améliorations majeures pour la photo

L’appareil photo principal du Magic V4 conserverait le capteur 50 mégapixels (1/1,5 ») du Magic V3, mais l’évolution la plus marquante concernerait le téléobjectif.

Selon les fuites, Honor intégrerait un impressionnant capteur de 200 mégapixels (1/1,4 ») avec un zoom optique 3x, un bond spectaculaire comparé au zoom de 50 mégapixels du Magic V3. Cela pourrait offrir une meilleure qualité de zoom et des détails plus précis, ce qui serait une première pour un smartphone pliable.

Le Magic V4 pourrait bien devenir le pliable le plus fin du marché, avec une épaisseur inférieure à 9 mm.

Le OPPO Find N5 avait récemment détrôné le Magic V3 en tant que pliable le plus fin, mais Honor semble prêt à reprendre le flambeau avec un design encore plus raffiné.

D’autres fonctionnalités premium attendues

Outre ses performances et son design, le Magic V4 devrait également intégrer :

La recharge sans fil, une caractéristique encore rare sur les pliables.

Une certification IPX8, garantissant une résistance avancée à l’eau.

Une compatibilité avec la communication par satellite, ce qui renforcerait son utilité dans des environnements sans couverture réseau.

Un capteur d’empreintes latéral, au lieu d’un capteur sous l’écran.

Si ces fuites se confirment, le Magic V4 pourrait bien être l’un des smartphones pliables les plus attendus de l’année. Avec un design ultra-fin, un écran amélioré, un zoom impressionnant et des fonctionnalités haut de gamme, Honor cherche à s’imposer face à Samsung, OPPO et Xiaomi.

Il ne reste plus qu’à attendre juin pour voir si ce Magic V4 tiendra toutes ses promesses.