Apple pourrait abandonner le Mac Studio un an après son lancement

Le Mac Studio d’Apple a moins d’un an, mais il pourrait déjà être laissé-pour-compte. C’est ce que révèle un nouveau rapport du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, qui affirme qu’Apple pourrait ne pas prendre la peine de mettre à niveau le Mac Studio dans un avenir prévisible, voire complètement l’abandonner.

Dans la dernière édition de sa lettre d’information Power On, Gurman a déclaré qu’il était convaincu qu’il était peu probable qu’une nouvelle version du Mac Studio apparaisse « dans un proche avenir ». Cela s’explique par le fait que le Mac Studio et le prochain Mac Pro pourraient avoir des « fonctionnalités analogues », rendant le premier quelque peu superflu.

Le rapport de Gurman postule deux possibilités principales pour le Mac Studio : soit Apple cesse définitivement de le mettre à niveau (ce qui signifie qu’il deviendra rapidement obsolète), soit la société attend de lancer la génération de puces M3 ou M4 pour apporter de nouvelles modifications, ce qui pourrait prendre plusieurs années.

Gurman poursuit en expliquant : « Le prochain Mac Pro est très analogue en termes de fonctionnalités au Mac Studio — et ajoute la puce M2 Ultra plutôt que la M1 Ultra. Cela n’aurait donc aucun sens pour Apple de proposer un Mac Studio M2 Ultra et un Mac Pro M2 Ultra en même temps ».

En effet, le Mac Studio présente quelques désavantages distincts par rapport au Mac Pro. Tout d’abord, il est beaucoup moins modulaire. Alors que des rapports récents ont suggéré que le prochain Mac Pro n’aura pas de mémoire ou de carte graphique extensible, on s’attend à ce que vous puissiez augmenter son stockage après l’achat. Bien qu’Apple qualifie le Mac Studio de « modulaire », il est loin d’être aussi configurable que le Mac Pro.

Des pour et des contre

De plus, le Mac Pro refroidit beaucoup mieux ses composants que le Mac Studio, grâce au système de refroidissement avancé qu’Apple lui a intégré et à sa plus grande taille qui favorise une meilleure circulation de l’air. Selon les rumeurs, le prochain Mac Pro sera encore mieux refroidi, ce qui renforcera son avance sur le Mac Studio.

Pourtant, de nombreuses personnes seront amèrement déçues si Apple ne met pas à niveau le Mac Studio. Sa forme beaucoup plus compacte permet de l’installer facilement sur un bureau ou de le déplacer vers d’autres endroits. Le Mac Pro est beaucoup plus grand et plus lourd en raison de sa conception en tour métallique, ce qui ne conviendra pas à tout le monde, tant sur le plan pratique qu’esthétique.

Lors de son lancement, le Mac semblait sonner le glas de l’iMac Pro, coupant court à tout espoir de renaissance du tout-en-un. Mais l’avenir du Mac Studio étant désormais potentiellement dans les limbes, cela pourrait-il signifier qu’un futur iMac Pro est à nouveau sur la table ? Seuls les dirigeants d’Apple en sont sûrs, mais il sera intéressant de le découvrir.