Nothing Phone (3a) : un bouton IA pour concurrencer les géants ?

La marque Nothing, dirigée par Carl Pei, s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme Phone (3a) le 4 mars prochain. Fidèle à son style, l’entreprise joue avec le suspense en distillant des teasers énigmatiques pour attiser la curiosité des fans. Le dernier en date met en lumière un nouveau bouton, précédemment teasé sous le nom « Your second memory ». Mais alors, quelle sera son utilité ?

Phone (3a), un bouton dédié à l’IA et à l’organisation intelligente

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce nouveau bouton ne fonctionnera pas comme l’Action Button de l’iPhone ou le bouton Commande de l’appareil photo de l’iPhone 16. Il servira en réalité à activer un assistant IA, une fonctionnalité qui avait déjà fuité il y a quelques semaines.

Ce bouton, couplé à une fonctionnalité appelée Essential Space, aidera les utilisateurs à prendre des notes, enregistrer des mémos vocaux et capturer des photos, avant que l’IA ne s’occupe d’organiser ces contenus de manière intelligente et intuitive. L’objectif ? Offrir un moyen plus simple et plus efficace de gérer ses informations au quotidien.

Bien sûr, il faudra attendre la présentation officielle pour voir exactement comment Essential Space fonctionne en pratique. Mais, cette annonce place clairement Nothing dans la course à l’IA mobile, un enjeu devenu incontournable dans l’industrie du smartphone.

Phone (3a) et Phone (3a) Pro : des différences marquées en photo

Nothing a également laissé entrevoir les deux modèles qui seront lancés : le Phone (3a) standard et son équivalent Pro. Si l’esthétique globale reste fidèle à l’ADN de la marque, une différence notable attire l’attention : le module caméra.

Le Phone (3a) Pro embarque un capteur plus imposant, visiblement conçu pour prendre en charge un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu’à x60.

Le Phone (3a) standard, lui, se limite à un zoom optique x2 et un zoom numérique x30, avec un design plus épuré au dos.

Ce choix de conception explique la forme plus circulaire et volumineuse du module photo du modèle Pro, qui doit accueillir une optique plus avancée pour améliorer la qualité des clichés en téléobjectif.

Un passage chez Qualcomm et une puce plus puissante

Autre changement de taille : Nothing abandonne MediaTek au profit de Qualcomm. La gamme Phone (3a) intégrera un Snapdragon 7 s Gen 3, une puce plus performante qui devrait offrir une meilleure gestion énergétique et une expérience fluide pour les tâches du quotidien.

Ce choix de processeur permet à Nothing de se positionner face à une concurrence féroce, notamment :

Samsung, qui dévoilera les Galaxy A56 et A36 le 2 mars, avec les fonctionnalités Galaxy AI.

Google, qui s’apprête à lancer le Pixel 9a, un smartphone qui misera fortement sur l’intelligence artificielle.

Apple, qui a récemment présenté son iPhone 16e avec des fonctions Apple Intelligence.

L’IA, le nouveau champ de bataille des smartphones ?

Avec cette nouvelle approche, Nothing prouve qu’elle ne veut pas se contenter d’un simple design disruptif. L’intégration d’un assistant IA pratique et accessible permet à la marque d’ajouter une vraie valeur ajoutée à son écosystème, à l’heure où l’IA devient un argument clé dans le choix d’un smartphone.

L’attente prendra fin le 4 mars, où Nothing dévoilera tous les détails de ses nouveaux smartphones. Reste à voir si cette IA et cette nouvelle approche séduiront les utilisateurs.