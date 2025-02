Family Link : Google améliore le contrôle parental avec de nouvelles fonctionnalités !

Alors que l’année scolaire est bien entamée, Google Family Link bénéficie d’une mise à jour pensée pour mieux accompagner les enfants et leurs parents. L’application propose une interface repensée, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations aux outils existants pour une meilleure gestion du temps d’écran et des usages numériques des enfants.

Refonte de l’application Family Link

La première nouveauté visible est une refonte graphique de l’application pour s’aligner avec le design des autres applications modernes de Google. Parmi les changements majeurs :

Un nouvel onglet « Temps d’écran » : il regroupe désormais tous les outils de gestion du temps d’écran en un seul endroit. Vous pourrez suivre l’usage de l’appareil par votre enfant, définir des limites journalières et ajuster les périodes de pause comme « Downtime » et « School Time ».

Un nouvel onglet « Contrôles » : simplifie la gestion du compte de l’enfant, y compris les paramètres de confidentialité et les filtres de contenu. Depuis cet onglet, vous pourrez gérer les données du compte, approuver les téléchargements d’applications et bloquer des sites Web spécifiques.

School Time: une gestion plus stricte du téléphone en classe

L’une des principales nouveautés est la fonctionnalité « School Time ». Déjà introduite sur la montre connectée Fitbit Ace LTE, cette option permet aux parents de limiter l’accès au téléphone et de désactiver les notifications pendant les heures de classe.

Personnalisation : vous pourrez sélectionner quelles applications restent accessibles pendant cette période.

Création de pauses : il sera possible d’ajouter des plages horaires dédiées aux pauses, comme le déjeuner ou la récréation.

Ce mode vise à réduire les distractions en classe et à encourager une utilisation responsable des écrans dès le plus jeune âge.

Contacts gérés par les parents

Une autre amélioration importante est l’ajout des contacts gérés par les parents. Inspirée des fonctionnalités du Galaxy Watch for Kids, cette option permet aux parents de valider les contacts autorisés pour les appels et les messages.

Ajout et validation des contacts : les parents peuvent ajouter des contacts depuis Family Link directement sur l’appareil de l’enfant.

Demandes de nouveaux contacts : les enfants peuvent envoyer une demande d’ajout de contact, que les parents pourront approuver ou refuser.

Cette nouveauté permet de renforcer la sécurité et le contrôle parental tout en permettant à l’enfant de communiquer avec ses proches dans un cadre sécurisé.

Plus de contrôle pour les parents, plus de sérénité

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Google Family Link offre aux parents un meilleur contrôle sur les appareils de leurs enfants et facilite la gestion de leur bien-être numérique.

Une interface plus intuitive pour accéder rapidement aux réglages.

Des outils renforcés pour limiter les distractions scolaires et favoriser une utilisation équilibrée du numérique.

Des options de communication sécurisées avec la gestion des contacts autorisés.

Si vous n’avez pas utilisé Family Link depuis un moment, cette mise à jour pourrait être l’occasion de le redécouvrir !