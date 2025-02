Accueil » Trello : l’IA et les intégrations transforment l’outil en gestionnaire universel de tâches !

Trello, l’outil de gestion de projets détenu par Atlassian, déploie cette semaine une série de nouvelles fonctionnalités destinées à transformer l’application en une liste de tâches universelle pour organiser tous les aspects de votre vie.

Grâce à de nouvelles intégrations avec Slack (et bientôt Teams), l’e-mail et Siri, Trello ambitionne de centraliser toutes vos tâches en un seul endroit, tout en exploitant l’IA pour les organiser et les prioriser efficacement.

Trello, une nouvelle boîte de réception pour centraliser toutes vos tâches

Trello s’est imposé grâce à son système de tableaux Kanban, un format souple et puissant pour gérer une grande variété de projets. Mais, selon Guarav Kataria, responsable produit chez Trello, le problème actuel n’est pas le format, mais la dispersion des informations dans une multitude d’applications.

Pour résoudre ce problème, Trello introduit une nouvelle colonne « Inbox » sur chaque tableau.

Cette boîte de réception permet d’ajouter rapidement des tâches depuis :

Un e-mail (via transfert direct à Trello)

Slack (enregistrant un message pour plus tard)

Siri (en dictant une tâche à accomplir)

En plus d’ajouter la tâche, Trello résume automatiquement le contenu, et propose des dates d’échéance et des sous-tâches pertinentes.

Objectif : capturer les idées et tâches aussi vite que possible, sans se soucier du tri immédiat.

Un Trello plus simple et plus productif, pas un outil de gestion de projet complexe

Contrairement à d’autres outils qui cherchent à multiplier les intégrations, Trello ne cherche pas à devenir un outil de gestion de projet tentaculaire.

Guarav Kataria précise : « Nous ne voulons pas être un outil de gestion de projet ultra-complexe. Notre objectif est de rendre les utilisateurs plus productifs en centralisant leurs tâches et en les organisant efficacement ».

Trello reste compatible avec Jira (autre produit Atlassian), mais plutôt que d’intégrer des dizaines d’outils externes, l’application se concentre sur une expérience simple et fluide.

Un nouveau calendrier intégré : Trello Planner

Autre nouveauté majeure : Trello Planner, une vue calendrier intégrée.

Inspirée du time blocking, cette fonctionnalité permet :

D’affecter du temps aux tâches issues des e-mails, messages Slack ou Siri

De synchroniser les tâches avec votre agenda personnel

De structurer votre emploi du temps directement dans Trello

Idéal pour les adeptes de la gestion du temps et de la productivité.

Disponibilité des nouvelles fonctionnalités

Actuellement en bêta, ces nouveautés seront déployées pour tous les utilisateurs de Trello en avril 2025.

Kataria voit ces évolutions comme le début d’un Trello plus intelligent, plus centré sur l’utilisateur, et moins sur la gestion complexe des projets d’entreprise.

« Nous nous recentrons sur les besoins individuels, en simplifiant l’expérience Trello. L’idée est d’aider les gens à mieux gérer leur vie, et pas seulement leur travail », précise la société.

Trello veut redevenir l’outil incontournable de productivité simple et efficace. Objectif : alléger la charge mentale en capturant et organisant toutes vos tâches au même endroit.