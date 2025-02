Amazon ferme l’Appstore pour Android : clap de fin pour le concurrent de Google Play !

Amazon a annoncé son intention de mettre fin à son Appstore pour les appareils Android, comme l’a révélé un avis aux développeurs. L’entreprise a également décidé de supprimer progressivement son programme Amazon Coins. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à se concentrer sur son propre écosystème, principalement les appareils Fire TV et Fire Tablet.

L’Amazon Appstore pour Android ne sera plus disponible à partir du 20 août 2025. Les développeurs peuvent continuer à publier des mises à jour pour les applications existantes jusqu’à cette date, mais les nouvelles soumissions ont déjà été interrompues. Les utilisateurs n’auront plus accès à l’Appstore sur les appareils Android après la fermeture, ce qui fera de Google Play la place de marché par défaut pour la plupart d’entre eux.

Parallèlement à la fermeture de l’Appstore, Amazon met également fin à son programme de monnaie numérique, Amazon Coins. À partir du 20 février 2025, les utilisateurs ne pourront plus acheter de Coins, et tout solde restant devra être utilisé avant la fermeture. Les Coins non utilisés seront remboursés, Amazon devant fournir ultérieurement des détails sur le processus de remboursement.

Si les utilisateurs d’Android n’y auront plus accès, l’Appstore d’Amazon restera fonctionnel sur les appareils de la société, notamment la Fire TV et les Fire Tablets.

Amazon a déclaré que la majorité de l’engagement de l’Appstore provenait de ces appareils, et qu’il était donc logique d’y concentrer les efforts.

L’Appstore sur Windows 11 va également prendre fin

La tentative d’Amazon d’établir une plateforme alternative de distribution d’applications remonte à 2011, mais elle a eu du mal à concurrencer Google Play et l’App Store d’Apple. La boutique était préchargée sur les appareils Fire d’Amazon et est même apparue sur certains modèles Android et BlackBerry à un moment donné. Toutefois, l’engagement des utilisateurs en dehors de l’écosystème d’Amazon est resté minime.

En outre, Amazon a confirmé que la prise en charge de son Appstore sur Windows 11 prendra fin le 5 mars 2025, à la suite de la décision de Microsoft d’abandonner le Windows Subsystem for Android. Avec ces changements, Amazon rationalise ses services numériques en se concentrant sur les plateformes qui lui procurent le plus d’attrait.