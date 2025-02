Apple : Investissement massif de 500 milliards de dollars aux États-Unis pour l’IA et l’emploi !

Apple a annoncé son plus important engagement en matière d’investissement, s’engageant à investir plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Cette initiative s’appuie sur le soutien continu d’Apple à l’innovation et à la fabrication américaines, en finançant des avancées dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de l’ingénierie du silicium et du développement de la main-d’œuvre.

Cet investissement intervient alors qu’Apple cherche à atténuer l’impact des droits de douane imposés par l’administration Trump sur les produits importés de Chine.

L’engagement de 500 milliards de dollars comprend la collaboration d’Apple avec des milliers de fournisseurs dans les 50 États, l’emploi direct, l’infrastructure d’Apple Intelligence et les centres de données, les installations d’entreprise et les productions d’Apple TV+ dans 20 États. L’entreprise a souligné qu’elle restait l’un des plus gros contribuables des États-Unis, ayant payé plus de 75 milliards de dollars d’impôts fédéraux au cours des cinq dernières années, dont 19 milliards de dollars pour la seule année 2024.

Apple a également indiqué qu’elle soutenait actuellement plus de 2,9 millions d’emplois dans tout le pays. Ces emplois sont des emplois directs, des partenariats avec des fournisseurs et des fabricants basés aux États-Unis, et des emplois de développeurs dans l’économie croissante des applications iOS.

Apple prévoit une usine de fabrication à Houston

Dans le cadre de cet investissement, Apple travaillera avec des partenaires pour mettre en place une nouvelle usine de fabrication avancée de 23 000 mètres carrés à Houston. Cette usine, qui devrait ouvrir ses portes en 2026, se consacrera à la production de serveurs qui alimentent l’Apple Intelligence, le système d’Apple basé sur l’IA et conçu pour améliorer la productivité et la créativité. Le projet devrait permettre de créer des milliers d’emplois et d’étendre les capacités de fabrication nationales.

Apple a souligné que ces serveurs, qui étaient auparavant fabriqués en dehors des États-Unis, constituent un élément essentiel de son infrastructure de cloud privé et de ses systèmes d’intelligence artificielle. L’entreprise a souligné que les serveurs sont conçus pour une grande efficacité énergétique, contribuant ainsi à l’objectif d’Apple de réduire la consommation d’énergie des centres de données. Les centres de données d’Apple, qui fonctionnent déjà avec 100 % d’énergie renouvelable, se développeront également en Caroline du Nord, dans l’Iowa, dans l’Oregon, dans l’Arizona et dans le Nevada.

Doublement du fonds américain pour la fabrication de pointe

Apple a annoncé qu’elle allait doubler son Fonds américain pour la fabrication avancée, qui passera de 5 à 10 milliards de dollars. Créé en 2017, ce fonds soutient la fabrication hautement qualifiée et l’innovation technologique à travers les États-Unis.

Dans le cadre de cette expansion, Apple poursuivra son partenariat avec l’usine de semi-conducteurs Fab 21 de TSMC en Arizona, où la production de masse des puces conçues par Apple a commencé à la fin de 2024. Apple a souligné qu’elle était le plus gros client de cette installation, qui emploie plus de 2 000 personnes.

Les investissements d’Apple dans la fabrication de silicium s’étendent à 24 usines dans 12 États, dont l’Arizona, le Colorado, l’Oregon et l’Utah. Ces efforts soutiennent des milliers d’emplois chez des fournisseurs américains tels que Broadcom, Texas Instruments, Skyworks et Qorvo.

À ce jour, le U.S. Advanced Manufacturing Fund d’Apple a soutenu des projets dans 13 États, dont le Kentucky, la Pennsylvanie, le Texas et l’Indiana, contribuant ainsi à la création d’entreprises locales, à la formation des travailleurs et au développement de nouveaux processus et matériaux de fabrication.

Développement de la recherche et du développement aux États-Unis

Apple continue d’accroître ses investissements en recherche et développement (R&D) dans tout le pays. Au cours des 5 dernières années, Apple a presque doublé ses dépenses en R&D aux États-Unis et prévoit d’accélérer encore cette croissance.

L’entreprise a également annoncé son intention d’embaucher environ 20 000 nouveaux employés au cours des quatre prochaines années. La majorité de ces postes seront axés sur l’ingénierie du silicium, le développement de logiciels, l’IA et l’apprentissage automatique.

Apple étend ses centres de R&D à travers les États-Unis, renforçant les équipes dans des domaines clés tels que le silicium personnalisé, l’ingénierie matérielle, l’intelligence artificielle et le développement de logiciels avancés.

Apple Manufacturing Academy à Détroit

Pour aider les entreprises à passer à la fabrication avancée, Apple ouvrira l’Apple Manufacturing Academy à Détroit. En collaboration avec l’université d’État du Michigan, l’académie fournira des services de conseil aux petites et moyennes entreprises, en les aidant à mettre en œuvre l’IA et les techniques de fabrication intelligente.

L’académie proposera également des cours gratuits en personne et en ligne, couvrant des compétences essentielles telles que la gestion de projet et l’optimisation des processus de fabrication. Ces programmes visent à améliorer la productivité, l’efficacité et la qualité tout au long des chaînes d’approvisionnement.

Apple rappelle qu’elle s’engage depuis longtemps en faveur de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre, en soutenant des organisations telles que 4-H, Boys & Girls Clubs of America et FIRST. Ces partenariats aident les jeunes à acquérir des compétences essentielles dans le domaine des STIM, notamment en matière de codage et de technologies de l’IA.

Nouvelle initiative Silicon pour les futurs ingénieurs

L’engagement d’Apple en faveur du développement de la main-d’œuvre comprend l’extension de la New Silicon Initiative, qui prépare les étudiants à des carrières dans l’ingénierie du matériel et la conception de semi-conducteurs. Le programme, qui s’est étendu l’année dernière à Georgia Tech, s’adresse désormais aux étudiants de huit universités américaines.

En outre, Apple a annoncé une nouvelle collaboration avec le Center for Education of Microchip Designers (CEMiD) de l’UCLA afin d’étendre cette initiative en 2025.

À propos de cet investissement, Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré : « Nous sommes optimistes quant à l’avenir de l’innovation américaine et fiers de renforcer nos investissements américains de longue date avec cet engagement de 500 milliards de dollars. Qu’il s’agisse de doubler notre Advanced Manufacturing Fund ou de promouvoir le développement technologique au Texas, nous sommes ravis d’étendre notre soutien à l’industrie manufacturière américaine. Nous continuerons à collaborer avec des personnes et des entreprises dans tout le pays pour ouvrir un nouveau chapitre extraordinaire de l’innovation américaine ».