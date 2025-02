iPhone SE 3 : Apple abandonne son dernier smartphone compact

L’iPhone SE de troisième génération a été lancé en mars 2022 et, jusqu’à récemment, c’était l’un des plus petits smartphones que l’on pouvait acheter. Aujourd’hui, les choses changent. Avec l’arrivée de l’iPhone 16E, Apple met fin à la commercialisation de l’iPhone SE 3, marquant la fin d’une époque pour les amateurs de petits téléphones.

Suite au mandat de l’UE sur l’USB-C, l’iPhone SE 3 a d’abord été abandonné dans les pays européens. Aujourd’hui, Apple a tiré un trait sur le reste du monde pour ne laisser que l’iPhone 16e.

Lorsque l’iPhone SE 3 a été lancé, il ne s’agissait pas d’une énorme mise à niveau. Les deux appareils reprenaient le design de l’iPhone 8, étaient dotés d’une caméra arrière de 12 mégapixels et du même vieil écran 720p de 4,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

L’iPhone 16E reprend le flambeau de l’iPhone SE 3, mais avec des changements majeurs. Il abandonne le design compact de l’iPhone 8 pour adopter un format plus grand, inspiré de l’iPhone 14. L’écran de 4,7 pouces de l’iPhone SE 3 est remplacé par un écran OLED de 6,1 pouces, et Touch ID cède la place à Face ID.

L’iPhone 16E intègre la puce A18 d’Apple, prend en charge les fonctionnalités de Apple Intelligence, et offre une caméra principale de 48 mégapixels. Il est également doté d’un port USB-C, d’un bouton d’action personnalisable et d’une batterie plus grande.

iPhone SE 3, la fin d’une époque pour les smartphones compacts

L’arrêt de l’iPhone SE 3 marque la fin d’une époque pour les smartphones compacts. Les écrans de 6,1 à 6,3 pouces sont désormais la nouvelle norme pour les petits téléphones.

L’iPhone 16E représente une évolution majeure pour la gamme d’iPhone abordables d’Apple. Avec son design modernisé, ses performances accrues et ses nouvelles fonctionnalités, il succède dignement à l’iPhone SE 3.