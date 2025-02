iPhone 16E : Le lancement de l’iPhone abordable est prévu aujourd’hui

Apple présentera plus tard dans la journée son nouvel iPhone « abordable », qui devrait s’appeler iPhone 16E selon les dernières rumeurs.

Ce nom a été évoqué pour la première fois en décembre et semble se confirmer, notamment avec la fuite d’une photo de la boîte du téléphone mentionnant le nom iPhone 16E.

Ce changement de nom par rapport à la gamme iPhone SE s’explique par les nombreuses nouveautés que proposerait cet iPhone « abordable ».

Il serait le premier modèle de cette gamme à intégrer un écran OLED bord à bord, Face ID, la navigation gestuelle et une puce A18 gravée en 3 nm, la même que celle des iPhone 16 et 16 Plus.

iPhone 16E, lancement par un simple communiqué de presse

L’iPhone 16E serait doté d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un écran OLED avec encoche (et non Dynamic Island), de 8 Go de RAM pour supporter Apple Intelligence, l’initiative d’IA d’Apple, et d’un modem 5G maison. La capacité de stockage de base pourrait être de 64 Go.

L’iPhone 16E devrait être présenté officiellement ce mercredi sur le site web d’Apple. Restez connectés pour plus d’informations sur ce nouvel iPhone « abordable ».